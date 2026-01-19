Estados Unidos

¿Qué pasará con atención médica para los migrantes en California? Según Trump, el estado le debe $1.000 millones de dólares al gobierno

Las diferencias entre Gavin Newsom y el presidente de EE. UU. no cesan.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

19 de enero de 2026, 11:13 p. m.
Salud en California
Salud en California

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremete contra California. Trump afirmó que este estado debe más de mil millones de dólares al gobierno federal, que habrían sido utilizados en la salud de inmigrantes ilegales.

Trump pidió un llamado al sentido común, afirmando: “Si los estados no pueden confirmar que quienes reciben atención son ciudadanos estadounidenses, tienen que reembolsarle el dinero al gobierno federal“.

Donald trump Presidente de Estados Unidos
Donald trump Presidente de Estados Unidos Foto: GETTY IMAGES
California aprueba ley histórica para proteger a adultos mayores de la falta de vivienda

El señalamiento del presidente se centra en el programa Medi-Cal, que se encarga en California de brindar la cobertura sanitaria a inmigrantes sin control regular o permiso migratorio.

¿Qué es Medi-Cal y cómo funciona con los migrantes?

Medi-Cal es el programa de seguro médico público de California y está dirigido a personas de bajos ingresos. Ofrece cobertura para servicios esenciales médicos para personas de bajos recursos y está financiado por fondos estatales y federales.

En los últimos años, California amplió Medi-Cal para incluir migrantes que estén en territorio norteamericano irregularmente. Llegó al punto de atender a adultos indocumentados normalmente.

Antes de la expansión, Medi-Cal solamente atendía servicios de emergencia y embarazos a las mujeres indocumentadas.

El gobernador Gavin Newson anuncia estado de emergencia
El gobernador de California, Gavin Newsom Foto: GETTY

Sin embargo, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que en 2027 los adultos indocumentados que ya están en el programa deberán pagar una prima mensual de $100 dólares, luego de que a partir del 1 de enero de 2026 se dejaron de aceptar nuevas inscripciones.

Newsom anunció en 2025 que el estado debía hacer ajustes fiscales difíciles para equilibrar su presupuesto, que estaría alrededor de 12 mil millones de dólares en mayo.

Postura de la administración Trump y Newsom

Caso de corrupción superaría 250 mil millones de dólares en California, Donald Trump denuncia a gobierno demócrata de Gavin Newsom
El presidente Donald Trump habla con el gobernador de California Gavin Newsom después de llegar en el Air Force One al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en Los Ángeles, el viernes 24 de enero de 2025. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
El presidente Donald Trump habla con el gobernador de California Gavin Newsom después de llegar en el Air Force One al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en Los Ángeles, el viernes 24 de enero de 2025. (Foto AP/Mark Schiefelbein) Foto: AP

Estos dos líderes han tenido choques importantes entre sí. Las diferencias entre Trump y Newsom son notorias; el actual gobernador de California es uno de los posibles candidatos por los demócratas a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

La administración Trump defiende que no deben ser gastados los fondos de los universitarios en inmigrantes ilegales. Desde 2025, que Trump llegó a la Casa Blanca por segunda ocasión, presionó a la administración Newsom para revisar las políticas de Medi-Cal.

Mientras tanto, Newsom dijo: “Toda persona debe tener acceso a atención médica de calidad y asequible, sin importar su estatus migratorio”.

Los cambios que la administración Newsom no realizó por presiones de Washington; cuando se anunciaron en mayo de 2025, se justificaron presupuestalmente.

Para el gobernador de California, el programa es parte esencial de los derechos humanos de los ciudadanos, sin importar su condición migratoria. Bajo esta premisa, ha defendido Medi-Cal.

Noticias Destacadas