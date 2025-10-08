En un paso decisivo hacia la protección de los adultos mayores, California ha promulgado una nueva legislación que refuerza los derechos de este grupo frente a la creciente crisis de la vivienda.

La ley, firmada por el gobernador Gavin Newsom, establece medidas para prevenir la discriminación y garantizar el acceso a servicios de vivienda y atención médica para las personas mayores. Esta iniciativa responde a un panorama alarmante: casi el 40% de la población sin hogar en el estado tiene 50 años o más, según el California Budget & Policy Center.

La legislación prohíbe que los proveedores de vivienda cobren tarifas superiores a las establecidas por el programa estatal de asistencia para personas mayores y discapacitadas (SSI/SSP) a los residentes que reciben servicios financiados por Medi-Cal. Además, se amplía la aplicación de la Ley de Bonificación de Densidad para incluir las instalaciones de atención residencial para personas mayores, lo que facilita la construcción de viviendas accesibles para este grupo.

La ley también establece protecciones legales para los inquilinos que reciben beneficios de Seguro Social, prohibiendo los desalojos si los pagos se retrasan o se reducen por causas ajenas a su voluntad. Esta medida busca evitar que los adultos mayores sean desplazados debido a problemas administrativos federales.

Además, se han implementado reformas en el programa Medi-Cal Share of Cost, aumentando el umbral de ingresos para que los adultos mayores puedan acceder a servicios médicos sin caer en la pobreza extrema.

Estas reformas son fundamentales para garantizar que los adultos mayores tengan acceso a la atención médica necesaria sin comprometer su estabilidad financiera.

La crisis de la vivienda en California ha afectado especialmente a los adultos mayores, quienes enfrentan desafíos únicos como ingresos fijos, enfermedades crónicas y la falta de redes de apoyo. La nueva legislación busca abordar estas vulnerabilidades, proporcionando un marco legal que promueve la inclusión y la dignidad para este grupo.

Esta medida fue aplaudida por varias organizaciones en Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Organizaciones como Justice in Aging han elogiado la ley como un avance significativo en la lucha contra la falta de vivienda entre los adultos mayores. Sin embargo, advierten que se necesita una implementación efectiva y recursos adecuados para que las políticas tengan un impacto real.

Con la firma de esta ley, California se posiciona como un líder en la protección de los derechos de las personas mayores, estableciendo un precedente para otras jurisdicciones que enfrentan desafíos similares. La legislación no solo aborda la falta de vivienda, sino que también promueve un modelo de atención integral que reconoce las necesidades específicas de los adultos mayores.

Este paso refleja un compromiso renovado con la justicia social y la equidad, asegurando que todos los californianos, independientemente de su edad, tengan acceso a una vivienda segura y a los servicios necesarios para vivir con dignidad.

Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD), la ley también exige que los planes de vivienda locales analicen las necesidades específicas de las personas mayores y discapacitadas, garantizando que las políticas de vivienda sean inclusivas y equitativas.