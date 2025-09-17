La relación entre el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, y el presidente republicano ha sido tensa desde que Trump asumió su segundo periodo al mando de Estados Unidos.

Esta vez, Trump cuestionó fuertemente la decisión de Newsom de destinar 101 millones de dólares a reconstrucción rápida de viviendas afectadas tras los incendios forestales ocurridos en Los Ángeles y otros condados californianos en enero de 2025.

El fuego arrasó con decenas de casas en el condado | Foto: Anadolu via Getty Images

Según el gobierno del estado, se han recibido 1.858 solicitudes de permisos y se han emitido 361 permisos desde los incendios en el condado, reporta Newsweek.

El incendio se propagó el área del Super Luxury Pacific Palisades, pero las ayudas también son destinadas a zonas afectadas de Altadena y Malibú.

El ataque de Trump

A través de su cuenta oficial de Truth Social, el mandatario aseguró que “Sorprendentemente, acabo de enterarme de que Gavin Newscum, gobernador de California, está en la fase final de aprobación para construir viviendas para personas de bajos ingresos en Pacific Palisades. ¡Qué injusto es esto para quienes tanto han sufrido!“.

La destrucción tras los incendios causaron pérdidas por millones de dólares. | Foto: Anadolu via Getty Images

El término “Newscum” lo usa Trump con el gobernador insinuando que es “escoria de los medios” traducido del inglés, según el periodista angloamericano, Mehdi Hasan.

“Newscum permitió que sus casas se incendiaran al no aceptar cientos de millones de galones de agua del noroeste del Pacífico”, agregó.

“Las viviendas para personas de bajos ingresos empiezan a construirse mucho antes de que él consiguiera los permisos para que los ciudadanos de California las reconstruyeran, pero mucho después de que se emitieran los permisos federales”, denunció el jefe de Estado norteamericano.

Las ayudas estatales se han usado para reconstruir las viviendas de decenas de familias en esta zona | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

“El plan de construir viviendas para personas de bajos ingresos es lo que causó la destrucción de la carrera política del difunto y gran alcalde de la ciudad de Nueva York, John Lindsay, y él era republicano“, agregó Trump.

La defensa del equipo de Newsom

A través de una publicación en X de la oficina del gobernador, se negaron las afirmaciones de Trump.

Sostienen que el estado de California no ha dirigido esfuerzos para la construcción de viviendas de bajos ingresos, y que no existe la figura de “vivienda federal”.

Take your dementia meds, grandpa. You are making things up again. https://t.co/L40ONrAK7U pic.twitter.com/RTrHO3TkhO — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) September 16, 2025

Además, argumentan que los permisos de vivienda son otorgados por Los Ángeles, mas no por la gobernación.

Incluso, advirtieron que el agua que proviene del noreste del Pacífico no conecta con los sistemas hídricos del estado, por lo que no le hubiera funcionado a la ciudad angelina.