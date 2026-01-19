Estados Unidos

Tren bala en California: se retrasa y anuncia nueva fecha de inauguración del ferrocarril de alta velocidad

Este es uno de los proyectos más importantes del Estado del Sol, que está en discusión desde los años 90.

Siga las últimas noticias de Estados Unidos

Camilo Eduardo Velásquez

20 de enero de 2026, 1:34 a. m.
Tren de alta velocidad entrando en una estación durante una jornada de puertas abiertas de la Autoridad de Ferrocarriles de Alta Velocidad de California.
Tren de alta velocidad entrando en una estación durante una jornada de puertas abiertas de la Autoridad de Ferrocarriles de Alta Velocidad de California. Foto: TNS

El proyecto del tren de alta velocidad (o tren bala) de California es uno de los más ambiciosos en el Estado del Sol. Consiste en construir una línea ferroviaria electrificada rápida.

El ambicioso proyecto pretende conectar regiones urbanas como San Francisco, el Área de la Bahía, Los Ángeles y Anaheim. Sería el primer tren bala moderno en Estados Unidos.

El proyecto aliado denominado Brightline West, que conectaría a San Francisco con Los Ángeles, tendría nueva fecha de finalización; se espera que esté completamente terminada para finales de 2029.

El proyecto original del tren bala se llama California High-Speed Rail.

Gobierno de Trump retira $4.000 millones de dólares al tren bala de California y desata enfrentamiento legal con el estado

El proyecto del California High-Speed Rail sigue avanzando con normalidad y se espera que sus estructuras sean terminadas en 2030 y que esté listo para los usuarios en 2032, cuando, antes del nuevo retraso, estaba presupuestado para finales de la década de 2020.

Se espera que la conexión completa esté lista entre 2038 y 2039, siempre y cuando se confirme el financiamiento y avance sin más contratiempos, así lo afirmaron a expertos de Newsweek en los primeros días de este 2026.

Desde los años 90 los californianos están hablando de este tren

Desde hace más de 30 años, California habla de la creación de este tren de alta velocidad, capaz de superar las 200 millas por hora y, a pesar de lo dialogado, fue hasta 2008 que empezaron las medidas que les permitirían ilusionarse a los ciudadanos estadounidenses.

En 2008, los ciudadanos votaron para aprobar un proyecto que destinaría $9 mil millones de dólares para la construcción del tren de alta velocidad y en 2015 se celebró la primera ceremonia oficial de construcción en Fresno para el tramo inicial.

En 2025 inició la primera fase de construcción de la vía para el segmento Merced-Bakersfield y en 2026 está planificada la instalación de vías y sistemas electrificados.

Descarrilamiento de trenes en España: la tecnología que permite reconstruir un accidente segundo a segundo
Construcción del tren en California Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Detalles del tren bala en California

Este será totalmente eléctrico y será el primero de su naturaleza en Estados Unidos. La instalación principal es en Las Vegas y tendría al menos 350 kilómetros de trayecto.

La velocidad que se espera es de 322 kilómetros por hora y permitirá que el sistema ferroviario transporte usuarios en el sur de Florida, conectando Miami, Fort Lauderdale, Boca Ratón, West Palm Beach, Orlando, Rancho Cucamonga y Las Vegas.

Los dos últimos destinos son los extremos, que se espera conecten 2 horas entre un estado y otro. El primer tren de esta naturaleza en el mundo fue creado en Japón en 1964

