Descarrilamiento de trenes en España: la tecnología que permite reconstruir un accidente segundo a segundo

Los trenes modernos cuentan con un sistema unificado que recopila y analiza en milésimas de segundo los principales parámetros de funcionamiento del convoy.

Redacción Tecnología
19 de enero de 2026, 2:05 p. m.
En el sector ferroviario, el dispositivo que comúnmente se conoce como “caja negra” recibe el nombre técnico de Registrador Jurídico de Datos (RJD) o Unidad de Memoria de Eventos.
En el sector ferroviario, el dispositivo que comúnmente se conoce como "caja negra" recibe el nombre técnico de Registrador Jurídico de Datos (RJD) o Unidad de Memoria de Eventos. Foto: Guardia Civil Española / Creada con IA de ChatGPT

Los trenes se han consolidado como un medio de transporte eficiente para el traslado no solo de personas, sino también de mercancías, gracias a su alta capacidad, eficiencia energética y elevados niveles de seguridad, especialmente frente a otros sistemas de transporte terrestre.

Existen diversos tipos de trenes, entre ellos los de cercanías, regionales, de carga y los de alta velocidad, estos últimos capaces de superar los 300 kilómetros por hora gracias al uso de tecnologías avanzadas de señalización y control.

La Nasa confirmó cuáles serán los lugares en los que será imposible vivir en los próximos 50 años

Sin embargo, existen múltiples factores que pueden provocar el descarrilamiento de un tren, como ocurrió recientemente en España. La colisión entre dos trenes de alta velocidad, registrada el domingo por la noche en el sur del país, dejó al menos 39 personas fallecidas, una cifra que, según las autoridades, aún “no es definitiva”.

En este contexto, una de las herramientas tecnológicas clave para esclarecer las posibles causas del siniestro es la caja negra del tren afectado, pero ¿qué tipo de datos puede revelar?

La Guardia Civil mostró imágenes aéreas del accidente de tren en España. Foto: Guardia Civil Española

En el ámbito ferroviario, el dispositivo conocido popularmente como “caja negra” recibe el nombre técnico de Registrador Jurídico de Datos (RJD) o Unidad de Memoria de Eventos.

A diferencia de la aviación, donde existen registradores separados para voces y datos, los trenes modernos cuentan con un sistema unificado que recopila y analiza en milésimas de segundo los principales parámetros de funcionamiento del convoy, lo que permite un seguimiento detallado de su comportamiento durante el trayecto.

Imagen ilustrativa de la caja negra utilizada en trenes modernos.
Imagen ilustrativa de la caja negra utilizada en trenes modernos. Foto: Creada con inteligencia artificial de ChatGPT

Este registrador es un equipo electrónico altamente reforzado, concebido para resistir impactos extremos, incendios e incluso la inmersión en agua, con el fin de conservar intacta la información clave de los momentos previos a un accidente.

Aunque se le denomine “caja negra”, en realidad está fabricado en colores llamativos, como naranja o rojo, para facilitar su rápida identificación entre los restos del tren tras un siniestro.

Accidente tren España
El accidente se produjo la noche de este domingo, 18 de enero. Foto: AFP

¿Cuáles son los datos que podría arrojar la caja negra sobre las posibles causas?

El Registrador Jurídico de Datos (RJD) funciona como un verdadero testigo técnico del tren, ya que recopila de forma continua una gran cantidad de información sobre su operación.

Según el nivel tecnológico del convoy, este sistema puede almacenar cientos de parámetros por segundo, entre los que destacan la velocidad precisa a la que circulaba, clave para detectar posibles excesos en zonas con límites específicos, y la curva de frenado, que permite conocer el instante exacto en que se activaron los frenos y la intensidad aplicada.

Video capta el momento exacto cuando ladrones armados roban más de medio millón de dólares en tarjetas Pokémon

Además, el RJD conserva registros sobre la señalización de la vía, incluyendo las órdenes transmitidas por las balizas de seguridad como los sistemas ASFA o ERTMS, así como indicadores que confirman si el maquinista se encontraba activo y respondiendo a los controles del tren.

A esta información se suman datos sobre el uso de la bocina y las luces, especialmente relevantes en accidentes ocurridos en pasos a nivel, y las comunicaciones por radio entre la cabina y el centro de control, elementos fundamentales para reconstruir con precisión la secuencia de hechos previa a un siniestro.

