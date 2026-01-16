Tecnología

Video capta el momento exacto cuando ladrones armados roban más de medio millón de dólares en tarjetas Pokémon

Un asalto armado a una tienda de cartas Pokémon en Nueva York quedó registrado en video.

Redacción Tecnología
16 de enero de 2026, 9:47 p. m.
Ladrones se llevaron cartas coleccionables valoradas en miles de dólares cada una.
Foto: YouTube CBSNewYork

Un violento asalto a una tienda especializada en cartas coleccionables de Pokémon en Nueva York quedó registrado en video y volvió a encender las alertas sobre el creciente valor y riesgo de este mercado.

El robo ocurrió a plena luz del día y dejó pérdidas estimadas en más de 100.000 dólares en mercancía, según informaron las autoridades.

El asalto quedó registrado en video

Las imágenes difundidas por la propia tienda muestran una escena tensa: un hombre encapuchado, vestido completamente de negro, apunta lo que parece ser un arma de fuego contra una persona que permanece sentada con las manos en alto.

El video, compartido en redes sociales, se convirtió rápidamente en evidencia clave del atraco ocurrido en Manhattan.

De acuerdo con la Policía de Nueva York, el miércoles recibieron reportes de que tres hombres armados ingresaron a la tienda The Poke Court y “sacaron un arma de fuego y amenazaron a personas”. El portavoz de la institución confirmó que los sospechosos “luego se llevaron la mercancía, dinero en efectivo y un celular”.

Hasta el momento, no se han realizado arrestos.

Cartas con precios de miles de dólares

Aunque la policía estimó el botín en alrededor de 100.000 dólares, medios estadounidenses señalaron que algunas de las cartas robadas podrían alcanzar valores de hasta 5.500 dólares cada una, lo que elevaría considerablemente el impacto económico del asalto.

La tienda publicó posteriormente una lista detallada de las cartas sustraídas, muchas de ellas conservadas en fundas protectoras conocidas como “slabs”, utilizadas para certificar su autenticidad y estado. Entre las piezas robadas se encuentran cartas de personajes emblemáticos de la franquicia, como Pikachu.

Roban de la Segunda Brigada del Ejército 46 armas que habían sido incautadas: esto se sabe

Clientes y empleados resultaron ilesos

Courtney Chin, propietaria de The Poke Court, aseguró en un video difundido en Instagram que todas las personas que se encontraban en el local salieron ilesas. En el momento del robo, la tienda albergaba a varios clientes y empleados que participaban en un evento.

“Esta afición debe ser un lugar seguro y acogedor, y aunque las cartas pueden ser reemplazadas, nadie debería pasar por esto”, escribió la tienda en su cuenta oficial, en un mensaje que fue ampliamente respaldado por la comunidad de coleccionistas.

Un mercado cada vez más atractivo para el crimen

El robo en Nueva York no es un caso aislado. A comienzos de este mes, otro asalto armado en California dejó pérdidas cercanas a los 300.000 dólares en cartas coleccionables, lo que evidencia un patrón creciente de delitos dirigidos a este tipo de establecimientos.

*Con información de AFP.

