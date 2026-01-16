Ciencia

La Nasa confirmó cuáles serán los lugares en los que será imposible vivir en los próximos 50 años

El calor extremo combinado con humedad creciente está llevando al cuerpo humano a límites nunca antes registrados.

David Alejandro Rojas García

17 de enero de 2026, 2:56 a. m.
Estudios climáticos alertan sobre regiones donde el ambiente podría volverse incompatible con la vida diaria. Foto: NASA / Dustin Phillips (Flickr) CC BY-NC-ND 2.0.

El avance del calentamiento global ya no es una advertencia lejana ni un escenario hipotético, investigaciones lideradas por Colin Raymond, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, el aumento sostenido del calor combinado con altos niveles de humedad está creando condiciones cada vez más difíciles para la vida humana.

En algunas regiones del planeta, el cuerpo simplemente no podrá adaptarse, lo que pondrá en riesgo la supervivencia cotidiana de millones de personas en las próximas décadas.

Cuando el calor deja de ser soportable

En los últimos años, los episodios de calor extremo se han vuelto más frecuentes, intensos y prolongados, no se trata solo de temperaturas altas, sino de una mezcla peligrosa entre calor y humedad que impide que el cuerpo humano se enfríe de forma natural. Esta combinación genera un nivel de estrés físico que puede derivar en fallas graves de salud e incluso en la muerte.

Investigadores que analizan estos fenómenos advierten que este tipo de condiciones se ha duplicado en apenas 40 años y continuará en aumento si no se reducen las emisiones que alimentan el cambio climático.

