La Nasa confirmó cuáles serán los lugares en los que será imposible vivir en los próximos 50 años

El avance del calentamiento global ya no es una advertencia lejana ni un escenario hipotético, investigaciones lideradas por Colin Raymond, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, el aumento sostenido del calor combinado con altos niveles de humedad está creando condiciones cada vez más difíciles para la vida humana.

En algunas regiones del planeta, el cuerpo simplemente no podrá adaptarse, lo que pondrá en riesgo la supervivencia cotidiana de millones de personas en las próximas décadas.

Cuando el calor deja de ser soportable

En los últimos años, los episodios de calor extremo se han vuelto más frecuentes, intensos y prolongados, no se trata solo de temperaturas altas, sino de una mezcla peligrosa entre calor y humedad que impide que el cuerpo humano se enfríe de forma natural. Esta combinación genera un nivel de estrés físico que puede derivar en fallas graves de salud e incluso en la muerte.

Investigadores que analizan estos fenómenos advierten que este tipo de condiciones se ha duplicado en apenas 40 años y continuará en aumento si no se reducen las emisiones que alimentan el cambio climático.

La frecuencia y duración de las olas de calor han aumentado de forma sostenida en las últimas décadas. Foto: Getty Images/iStockphoto

“El estrés térmico es una de las principales causas de muerte relacionadas con el clima en Estados Unidos cada año”, indica la Nasa.

“Piensa en cuando sales de una ducha caliente. El agua se evapora de tu cuerpo y te sientes más fresco. Pero si hace calor o hay humedad (o ambas cosas) en la habitación, es más difícil sentirte fresco. Esta sensación se relaciona directamente con la temperatura de bulbo húmedo”, señala la Nasa.

El cuerpo humano depende del sudor para regular su temperatura. Sin embargo, cuando el ambiente es demasiado cálido y húmedo, ese mecanismo deja de funcionar. Es similar a la sensación de salir de una ducha caliente y no lograr refrescarse: el aire ya no ayuda a disipar el calor. En esos escenarios, los órganos comienzan a sobrecargarse, el corazón trabaja más de lo normal y el riesgo se dispara, incluso para personas sanas.

“Una vez que la temperatura de bulbo húmedo supera los 35 grados Celsius (95 grados Fahrenheit), ninguna cantidad de sudoración ni ningún otro comportamiento adaptativo es suficiente para reducir el cuerpo a una temperatura operativa segura”, dijo Raymond. “La mayoría de las veces no es un problema, ya que la temperatura de bulbo húmedo suele estar entre 5 y 10 grados Celsius por debajo de la temperatura corporal, incluso en lugares cálidos y húmedos”.

Comunidad científica advirtió de un preocupante máximo histórico: la temperatura de los océanos marca un nuevo récord

Las regiones que enfrentarán condiciones extremas

Entre las áreas más comprometidas para mediados de siglo aparecen el sur de Asia y sectores cercanos al Golfo Pérsico y al Mar Rojo, donde las condiciones podrían volverse críticas hacia 2050. Más adelante, alrededor de 2070, el impacto se extendería a regiones densamente pobladas como el este de China, partes del Sudeste Asiático y zonas de Brasil.

“Sin embargo, Estados Unidos no es inmune. Dentro de 50 años, es probable que estados del Medio Oeste como Arkansas, Misuri y Iowa alcancen el límite crítico de temperatura de bulbo húmedo”, recoge la NASA.

Zonas densamente pobladas figuran entre las más vulnerables al calor extremo del futuro. Foto: Getty Images

Los estudios climáticos indican que no todas las zonas del planeta se verán afectadas de la misma manera ni al mismo tiempo. Sin embargo, los modelos coinciden en que algunas regiones alcanzarán niveles de calor y humedad que harán muy difícil, o directamente inviable, la vida al aire libre durante largos períodos.