Tragedia en España: impresionantes imágenes aéreas del choque entre trenes que ha causado al menos 39 muertos

Hay conmoción en España. La colisión entre dos trenes de alta velocidad el domingo por la noche en el sur del país dejó al menos 39 muertos, una cifra que “no es definitiva”, según las autoridades. El balance de la tragedia ocurrida en la región de Andalucía aún es incierto, pues decenas de personas luchan por sus vidas en unidades de cuidados intensivos del país. La cifra “no es definitiva”, avisó el ministro de Transportes, Óscar Puente, que se dirige al lugar del accidente.

La catástrofe dejó también unos 123 heridos, cinco de ellos muy graves y 24 graves, según el último balance de Interior. Todos los heridos han sido evacuados de la zona, había asegurado durante la noche el ministro Puente.

Las imágenes de la tragedia han sido publicadas por la Guardia Civil y son estremecedoras. El diario El Mundo las compiló en un video que ha sido compartido miles de veces.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) fue desplegada para apoyar a los equipos de rescate, y se instaló un hospital de campaña en la zona.

El lugar del accidente es de difícil acceso, según explicó a la televisión pública Íñigo Vila, director de emergencias de la Cruz Roja española.

“El acceso es complejo porque solo se puede hacer por un camino de servicio, un camino de tierra por el cual hemos podido entrar y por donde todos los servicios de emergencia estaban trabajando”, expuso.

“Con las primeras luces del día, tendremos una mejor visión de lo que ha pasado exactamente y de la magnitud del accidente”, indicó.

“Más de 220 guardias civiles, pertenecientes a unidades de Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, GRS y del Servicio Aéreo, continúan trabajando en el dispositivo tras el accidente ferroviario ocurrido en Córdoba”, explicó la Guardia Civil.

Ana, una víctima del accidente, le contó al diario El País los momentos de horror que se vivieron. “Había gente que estaba muy mal. Los tenías delante y sabías que se te iban y no podías hacer nada”, aseguró.

¿Qué ocurrió?

La colisión ocurrió a las 19H45 locales (18H45 GMT) cerca de Adamuz, a casi 200 km al norte de Málaga. Un tren del operador privado Iryo descarriló cuando cubría la ruta de Málaga a Madrid y chocó con un tren de la compañía pública Renfe, que iba de la capital a Huelva.

Los primeros elementos de la investigación apuntan a que los últimos vagones del tren Iryo descarrilaron, y a continuación el otro convoy, que venía en sentido contrario, colisionó con ellos.

“La cabecera del tren que circulaba de Madrid a Huelva ha impactado, esto es lo que de momento sabemos, con uno o varios de esos coches que se habían cruzado”, explicó Óscar Puente. El impacto fue tan violento que los dos primeros vagones del Madrid-Huelva salieron despedidos, según el ministro.

Imágenes obtenidas por la AFP mostraban dos vagones de un mismo tren, con franjas rojas y azul marino, totalmente fuera de las vías e inclinados, con personas trabajando en el suelo terroso junto a la vía. Otra foto enviada por Iryo muestra un tren completamente tumbado en la vía.

“Parece una película de terror”, relató un pasajero, Lucas Meriako, que se encontraba a bordo del tren de Iryo, al canal La Sexta.

“Se sintió un golpe muy fuerte por detrás y la sensación de que todo el tren se iba a caer (…) Había muchos heridos por los vidrios”, agregó.

Causas aún desconocidas

El ministro de Transportes calificó el accidente de “tremendamente extraño”.

Puente explicó que el tren era “prácticamente nuevo (…) que no sé si llega a cuatro años y también la vía es una vía completamente renovada”. Según afirmó, se invirtieron unos 700 millones de euros (unos 813 millones de dólares) en la vía y en mayo se terminaron “los trabajos de sustitución de cambios y de desvíos”.

“Todos los expertos en materia ferroviaria (…) están tremendamente extrañados del accidente”, agregó.

La compañía Iryo dijo que el tren se había fabricado en 2022 y que su “última revisión se realizó el pasado 15 de enero”.

“El fallo humano está prácticamente descartado”, aseguró el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en la radio pública, describiendo un accidente en “circunstancias extrañas”.

Una comisión que se encarga de investigar los accidentes está en el lugar recogiendo pruebas, agregó.

España, conmocionada

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anuló su agenda del lunes para acudir al lugar del accidente, anunció su equipo.

La Casa Real española indicó, de su lado, que seguía “con gran preocupación” el desarrollo del “grave accidente” entre dos trenes.

Ante la situación, la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y las ciudades andaluzas de Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida “al menos, durante todo el lunes 19 de enero”, según anunció en X el gestor de la red Adif.

Dirigentes europeos, como el presidente francés Emmanuel Macron o el jefe del Gobierno alemán Friedrich Merz, expresaron sus condolencias por lo ocurrido.

En julio de 2013, España ya sufrió una grave tragedia ferroviaria con el descarrilamiento de un tren poco antes de llegar a la ciudad gallega de Santiago de Compostela (noroeste), que dejó 80 muertos.

