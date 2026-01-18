Al menos 21 fallecidos y 25 heridos graves dejó este domingo 18 de enero un aparatoso accidente en el sur de España entre un tren que descarriló y colisionó con otro convoy que circulaba por la vía contraria, que también se descarriló, informaron autoridades.

“Hay diez fallecidos”, indicó inicialmente en un breve mensaje enviado a la AFP la Guardia Civil, que ha ido actualizando el saldo de víctimas hasta 21 desde que ocurrió el accidente cerca de la estación de la población de Adamuz, en la provincia de Córdoba (Andalucía, sur).

Los servicios de emergencia de Andalucía indicaron de su lado en X que hay al menos “25 heridos graves”, mientras la prensa española indicaba que el total de heridos ascendería a 100 y que quedaba gente atrapada en los vagones.

El accidente se produjo cuando un tren de la empresa española Iryo que iba de la ciudad andaluza de Málaga a Madrid “ha descarrilado”, “invadiendo la vía contigua”, por donde iba un tren de otra empresa, Renfe, con el que colisionó y “que también ha descarrilado”, indicó en X el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), entidad pública dependiente del Ministerio de Transportes.

Un tren se descarriló y colisionó con otro que circulaba por la vía contraria, que también se descarriló. (Photo by Thomas COEX / AFP) Foto: AFP

El ministro de Transportes, Óscar Puente, que seguía los sucesos desde las oficinas de Adif en Madrid, indicó que la “información que llega es muy grave”.

“El impacto ha sido terrible, provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo”, indicó Puente en un mensaje en X.

“El problema es que están los vagones retorcidos. Entonces los hierros están retorcidos con las personas dentro. Hay unos amasijos de hierros, de sillones, de asientos; está todo muy, muy deshecho”, le dijo a la televisión pública TVE Francisco Carmona, jefe de bomberos de Córdoba.

“Hemos tenido incluso que retirar a alguna persona fallecida para poder acceder a algún vivo. Están siendo labores complicadas, duras”, agregó.

Pasajeros esperan en el vestíbulo de la estación de trenes de Madrid, el domingo 18 de enero de 2026, tras el anuncio de la suspensión del servicio debido al descarrilamiento de dos trenes en Córdoba. (Carlos Luján/Europa Press vía AP) Foto: AP

“Una película de terror”

Imágenes en la televisión pública mostraban los trenes que habían descarrilado rodeados de numerosas personas y ambulancias, mientras miembros de los servicios de emergencia trabajaban para ayudar a los heridos.

También numerosos voluntarios de Adamuz se acercaban para colaborar para atender a los afectados, según mostraban los medios locales.

Un periodista de la radio pública RNE, que viajaba en uno de los trenes, relató a la televisión pública TVE que se sintió como “un terremoto” que estremeció el vagón.

Los ocupantes del vagón cogieron los martillos de emergencia para romper ventanas y comenzar a salir del convoy, indicó a la televisión.

“Esto parece una película de terror”, narró a la cadena La Sexta Lucas Meriako, que iba en el tren de Iryo. “Se sintió un golpe muy fuerte por detrás y la sensación de que todo el tren se iba a caer, a romper (…) Había muchos heridos por los vidrios”.

Según los medios españoles, más de 300 personas iban en el tren de Iryo y más de 100 en el otro tren, de la empresa también española Renfe.

Equipos de apoyo

“El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros”, dijo de su lado en X el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

“Los hospitales” de la región de Madrid “y los equipos del SUMMA 112 (servicios de emergencia) están pendientes del trágico accidente en Córdoba y a disposición” de Andalucía, anunció de su lado la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La Guardia Civil no ha dado una cifra oficial de heridos del aparatoso accidente, pero los servicios de emergencia de la región de Andalucía, donde ocurrieron los hechos, hablan de al menos 25 los heridos graves. Foto: AFP

En la estación de la capital, Atocha, “se desplegarán equipos de apoyo para acompañar a los familiares” de las personas afectadas, agregó Ayuso.

La circulación de trenes entre Madrid y Andalucía quedó suspendida, por lo que numerosas personas estaban en las estaciones esperando saber si podrían viajar esta noche.

La Casa Real española también expresó su “gran preocupación” por el grave accidente mediante un mensaje en la red social X. Expresó su “más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos”.

