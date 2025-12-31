Mundo

Se reactiva el tren Machu Picchu tras grave accidente en el que murió una persona y otras decenas resultaron heridas

Las autoridades de Perú están investigando si fue un error humano lo que provocó el accidente.

Redacción Mundo
31 de diciembre de 2025, 8:58 p. m.
Así quedaron los trenes chocados en Machu Picchu.
Así quedaron los trenes chocados en Machu Picchu. Foto: X: @TuiteroSismico

El servicio ferroviario a Machu Picchu, principal atractivo turístico de Perú, se reanudó este miércoles al día siguiente de que un choque frontal de dos trenes en esa ruta dejara un muerto y 40 heridos, informaron las empresas operadoras.

En los primeros viajes se evacuaron unos 2.000 turistas, entre ellos 700 peruanos y 1.300 extranjeros de diferentes nacionalidades, que estaban varados en la cercana localidad de Aguas Calientes desde la suspensión de la ruta la tarde del martes.

Las operaciones se restablecieron luego de que la fiscalía autorizó la remoción de las locomotoras y vagones que obstruían la vía que conecta a la ciudadela inca de Machu Picchu con la localidad de Ollantaytambo, en la región andina de Cusco.

Roberto Cárdenas trenes Machu Picchu
Según Perú21, él sería Roberto Cárdenas, el maquinista que murió en el accidente de trenes en Machu Picchu Foto: X: @peru21noticias

“Los trenes turísticos desde Ollantaytambo a Machu Picchu ya se reanudaron con retrasos de aproximadamente una hora, debido a la operación de evacuación, pero se estima se estarán regularizando en el transcurso del día”, anunció la empresa Perú Rail.

Identifican al hombre que murió tras choque de trenes sobre la vía a Machu Picchu, en Perú

El sitio arqueológico Machu Picchu, en el sureste de Perú, recibe por día unos 4.500 visitantes en promedio.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, declaró a la radio RPP que tras la evacuación partieron trenes “con los primeros 800 turistas”.

De los 40 heridos, solo dos permanecen hospitalizados, agregó.

Las dos empresas involucradas en el accidente, Peru Rail e Inca Rail, no revelaron la cantidad ni la nacionalidad de los pasajeros que viajaban en los trenes afectados.

Todo quedó en video: fuerte accidente en el túnel Buenavista provoca cierre total de la vía al Llano

El Ministerio Público investiga desde el martes las causas del choque frontal y busca determinar el número de pasajeros que iban a bordo.

Un error humano sería el causante del percance, en el que murió al conductor de una de las locomotoras.

“Al parecer uno de los maquinistas, por algún motivo, o no miró o no hizo caso o pensó que no iba a tener alguna consecuencia e ignoró las señales”, dijo Álvarez.

La policía acudió al lugar luego de recibir una llamada alertando un ataque.
La policía considera que pudo tratarse de un error humano. Foto: Getty Images

La policía detuvo a cuatro trabajadores que iban en las locomotoras, informó el jefe policial de Cusco.

Video: se publican fuertes imágenes de los pasajeros minutos después del accidente del tren Interoceánico en México

“Se les ha practicado el dosaje etílico y se está a la espera de los resultados”, indicó el general José Becerra a RPP.

El accidente ocurrió la tarde del martes en una curva estrecha rodeada de cerros en la ruta de una sola vía que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu.

A Machu Picchu, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983, los visitantes llegan por tren y además deben tomar un autobús que conduce a la famosa ciudadela.

Con información de AFP.

