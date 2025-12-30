Todo quedó en video: fuerte accidente en el túnel Buenavista provoca cierre total de la vía al Llano

Las autoridades reportaron este martes, 30 de diciembre, el cierre total de la vía al Llano, que conecta a Bogotá con Villavicencio, debido a un accidente de tránsito ocurrido en el túnel Buenavista.

Según la información preliminar, el siniestro involucra a un motociclista y se registró en el sentido Villavicencio-Bogotá, lo que obligó a suspender completamente el paso por este corredor vial.

Unidades de tránsito, personal de la concesión y equipos de atención se encuentran en el sitio adelantando las labores para controlar la situación y evaluar las condiciones de seguridad del túnel.

La concesionaria Coviandina confirmó que en el lugar se presentó un conato de incendio del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de los organismos de emergencia.

El impactante accidente fue registrado por cámaras de seguridad: allí se ve cómo el vehículo se incendia y también a un hombre que se pone de pie tras caer de su moto, lo que podría significar que se encuentra en buenas condiciones. Sin embargo, se debe esperar a que los entes encargados den el reporte sobre el estado de salud de la persona implicada.

Este nuevo siniestro ocurre apenas días después de otro grave accidente registrado en la vía al Llano, que dejó una persona muerta y otra lesionada, según confirmaron las autoridades. El hecho se presentó el pasado 20 de diciembre, cuando un bus de servicio público que cubría la ruta Bogotá-Villavicencio perdió el control a la altura del kilómetro 76+540 metros.

De acuerdo con la concesionaria Coviandina, el vehículo habría sufrido el estallido de la llanta delantera izquierda, lo que provocó que el conductor perdiera el control y chocara contra un talud de la vía.

En el lugar se confirmó el fallecimiento de una mujer de 64 años, mientras que el conductor resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial de Villavicencio.

Tras ese accidente, la Policía de Tránsito y Transporte y los organismos de socorro atendieron la emergencia y posteriormente la movilidad fue restablecida.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución, respetar los límites de velocidad y verificar el estado mecánico de los vehículos, especialmente en estos días de Navidad y fin de año, cuando muchas familias prefieren pasar las vacaciones por fuera de la ciudad.