Otro accidente entre un camión y un campero en Antioquia dejó cuatro heridos en la vía Medellín–Doradal

Este lunes 29 de diciembre, en la vía Medellín–Doradal a la altura del kilómetro 104, entrada al corregimiento La Danta, Puerto Triunfo, Antioquia, se registró un choque entre un camión y un vehículo tipo campero que dejó varias personas lesionadas.

Según el Tránsito Nacional, cuatro pasajeros resultaron heridos y fueron remitidos al Hospital de Puerto Triunfo.

El siniestro ocurrió cuando, por una “mala maniobra”, el camión que cubría la ruta Medellín–Doradal colisionó contra el campero que hacía el recorrido Doradal–La Danta. Los conductores de ambos vehículos resultaron ilesos, mientras que pasajeros del campero presentaron laceraciones y contusiones en diferentes partes del cuerpo.

Los heridos fueron atendidos inicialmente en el sitio y luego trasladados al centro asistencial del municipio para valoración y tratamiento.

En un primer momento, algunas versiones señalaron que el accidente habría dejado ocho personas heridas. Sin embargo, las autoridades le confirmaron a este medio que fueron cuatro personas afectadas. Tras el choque, las autoridades atendieron la emergencia en el lugar y se adelantaron las diligencias correspondientes.

Las autoridades continúan con la verificación de las circunstancias en las que ocurrió el siniestro vial, que de manera preliminar fue atribuido a una mala maniobra.

En esta época de Navidad y en los días previos al cierre de año, se han registrado varios accidentes de tránsito en distintas vías del país, varios de ellos involucrando vehículos de transporte pesado o buses de servicio especial y público.

El pasado lunes se presentó otro siniestro vial en el kilómetro 7+700 de la vía a Ituango, en Antioquia. En el hecho estuvo involucrado un bus que transportaba personal contratista de la empresa Servinci, encargada de obras en la vía al corregimiento El Aro.

Al menos tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Yarumal para recibir atención médica.

Días atrás, el miércoles 17 de diciembre, un bus de Copetrán cayó a un abismo en la vía Bucaramanga–Arauca, en el sector de El Alto de Santa Inés. En ese siniestro falleció el conductor del vehículo, identificado como José Glemar Jiménez, mientras que varios pasajeros resultaron heridos, aunque sin gravedad.

La empresa informó que los lesionados fueron trasladados a centros médicos de la región y señaló que una de las hipótesis preliminares apunta a la pérdida de la bancada de la vía cuando el bus intentaba dar paso a una motocicleta.

Uno de los accidentes más graves ocurrió el domingo 14 de diciembre en la vía que comunica a los municipios de Remedios y Zaragoza, en el nordeste de Antioquia.

En ese hecho murieron 17 personas que se movilizaban en un bus que transportaba a estudiantes de la Institución Educativa Liceo Antioqueño, quienes regresaban de un viaje de graduación a Tolú y Coveñas. El vehículo llevaba 34 estudiantes, un guía y dos conductores.