Nación

Otro bus en Antioquia, que transportaba empleados de Hidroituango, se accidentó

Autoridades y organismos de emergencia hacen presencia en la zona.

Siga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Danna Valeria Figueroa Rueda

23 de diciembre de 2025, 12:37 a. m.
El accidente se produjo vía al municipio de Ituango.
El accidente se produjo vía al municipio de Ituango. Foto: Blu Antioquia

Un bus que transportaba trabajadores del proyecto Hidroituango sufrió un accidente de tránsito cuando se movilizaba hacia el municipio de Ituango, en Antioquia.

De acuerdo con la información preliminar a la cual tuvo acceso SEMANA, han sido tres personas heridas hasta el momento. Los lesionados están siendo atendidos en el lugar por organismos de socorro, entre ellos unidades del Cuerpo de Bomberos y la Cruz roja.

Autoridades y organismos de emergencia hacen presencia en la zona para atender la situación. Hasta ahora no se ha confirmado cuántas personas viajaban en el vehículo ni se ha entregado un balance oficial sobre el estado de los heridos.

En desarrollo...

