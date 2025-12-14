Suscribirse

Antioquia

Habla sobreviviente que vio morir a sus 16 compañeros de estudio en accidente en Antioquia: “Yo sentí los gritos”

Los estudiantes iban de regreso a Medellín tras disfrutar de una excursión por su graduación de bachillerato.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

15 de diciembre de 2025, 2:12 a. m.
Uno de los estudiantes que sobrevivió al accidente contó los momentos de angustia.
Uno de los estudiantes que sobrevivió al accidente contó los momentos de angustia. | Foto: Facebook: Institución Educativa Liceo Antioqueño Bello / X: @AndresJRendonC

Colombia, y en especial el departamento de Antioquia, está de luto tras el trágico accidente que cobró la vida de 17 personas; 16 de las víctimas eran estudiantes recién graduados de grado once de la Institución Educativa Liceo Antioqueño del municipio de Bello.

El siniestro ocurrió en la madrugada de este domingo, 14 de diciembre, cuando 34 jóvenes, un guía y dos conductores, -uno de los choferes también murió-, cayeron por un abismo tras disfrutar de una excursión de fin de curso en Tolú y Coveñas.

Contexto: Excursión de Prom 2025 terminó con 17 muertos: revelan los nombres y la última foto de los estudiantes que murieron en accidente en Antioquia

El accidente dejó 20 personas heridas, y uno de los estudiantes que sobrevivió al hecho contó los momentos de angustia al ver morir a sus compañeros de estudio.

Yo venía dormido y, de un momento a otro, yo sentí los gritos y ya ahí no recuerdo nada”, relató el joven sobreviviente al siniestro registrado sobre las 5:40 de la madrugada.

El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, llegó hasta el Hospital de San Vicente Paúl del municipio de Remedios, donde se encuentran la mayoría de heridos.

Contexto: Esta es la identidad de los 19 lesionados en el trágico accidente de bus en Antioquia

Hablé, en Remedios, con algunos familiares de los heridos y con los jóvenes, quienes expresaron su dolor y los minutos de angustia que vivieron”, dijo inicialmente el mandatario.

En el bus iban aproximadamente 40 estudiantes.
En el bus iban aproximadamente 40 estudiantes. | Foto: Redes sociales: Antioquia Amanece

Rendón dio a conocer que entre los heridos hay tres que presentan gravedad, quienes ya fueron trasladados al Hospital Pablo Tobón Uribe y al Hospital de San Vicente Paúl en Medellín para recibir atención especializada.

“Aquí se encuentran en el hospital cuatro más que esperan una remisión, cinco que están en observación, tres en Yolombó y tres que ya fueron dados de alta”, detalló.

Contexto: Presidente Petro lamentó el trágico accidente de estudiantes que dejó 17 muertos en Antioquia: “No me gusta que los jóvenes mueran”

Rendón agregó: “Esperamos que quienes están en observación puedan recuperarse muy prontamente. Tenemos todo el equipo psicosocial activado para acompañarlos en el momento. Será fundamental que se conozcan cuáles fueron las causas reales de esta situación tan lamentable”.

Esta fue la última foto de los estudiantes en la excursión.
Esta fue la última foto de los estudiantes en la excursión. | Foto: API

El gobernador también confirmó que la Policía Nacional coordina un traslado aéreo de los cuerpos de los fallecidos desde Segovia, quienes serán llevados en las próximas horas a Medicina Legal, en Medellín.

“El Gobierno de Antioquia, que tengo el honor de presidir, envía un mensaje solidario a las familias, a la comunidad educativa del Liceo Antioqueño y a todos los Bellanitas. Una noticia muy dura para todo este pueblo en época decembrina. ¡Dios les dé consuelo y sosiego!”, puntualizó el mandatario.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Vienen los vientos de la muerte”: Gustavo Petro reaccionó al triunfo de José Antonio Kast, nuevo presidente de derecha en Chile

2. Líderes de gobierno y políticos en la región reaccionan al triunfo de José Antonio Kast

3. Murió a los 86 años Ernesto Acher, histórico integrante de Les Luthiers y referente del humor musical

4. Presidente Gustavo Petro dice que “mi Nobel de Paz es Pepe Mujica”, tras nominación al premio Right Livelihood

5. Presidente Petro tiene 48 horas para retractarse de sus declaraciones en contra de los hermanos Luis Alberto y Roberto Moreno

LEER MENOS

Noticias relacionadas

bus accidentadoAntioquiaremediosSEGOVIAEstudiantes

Noticias Destacadas

El presidente Gustavo Petro se pronunció tras el fatal siniestro en Antioquia.

Presidente Petro lamentó el trágico accidente de estudiantes que dejó 17 muertos en Antioquia: “No me gusta que los jóvenes mueran”

Estudiantes fallecidos de la Institución Educativa Liceo Antioqueño.

Excursión de Prom 2025 terminó con 17 muertos: revelan los nombres y la última foto de los estudiantes que murieron en accidente en Antioquia

Nacional y Medellín juegan la final de la Copa Bet Play 2025.

¿Llueve o no llueve? Este es el pronóstico del clima para la final Nacional vs Medellín de esta tarde

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.