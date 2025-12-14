Colombia, y en especial el departamento de Antioquia, está de luto tras el trágico accidente que cobró la vida de 17 personas; 16 de las víctimas eran estudiantes recién graduados de grado once de la Institución Educativa Liceo Antioqueño del municipio de Bello.

El siniestro ocurrió en la madrugada de este domingo, 14 de diciembre, cuando 34 jóvenes, un guía y dos conductores, -uno de los choferes también murió-, cayeron por un abismo tras disfrutar de una excursión de fin de curso en Tolú y Coveñas.

El accidente dejó 20 personas heridas, y uno de los estudiantes que sobrevivió al hecho contó los momentos de angustia al ver morir a sus compañeros de estudio.

“Yo venía dormido y, de un momento a otro, yo sentí los gritos y ya ahí no recuerdo nada”, relató el joven sobreviviente al siniestro registrado sobre las 5:40 de la madrugada.

Antioquia toda entera llora la muerte de 17 personas en el trágico accidente del bus con estudiantes que retornaban al municipio de Bello, después de celebrar su grado, en las playas de Sucre.



El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, llegó hasta el Hospital de San Vicente Paúl del municipio de Remedios, donde se encuentran la mayoría de heridos.

“Hablé, en Remedios, con algunos familiares de los heridos y con los jóvenes, quienes expresaron su dolor y los minutos de angustia que vivieron”, dijo inicialmente el mandatario.

En el bus iban aproximadamente 40 estudiantes. | Foto: Redes sociales: Antioquia Amanece

Rendón dio a conocer que entre los heridos hay tres que presentan gravedad, quienes ya fueron trasladados al Hospital Pablo Tobón Uribe y al Hospital de San Vicente Paúl en Medellín para recibir atención especializada.

“Aquí se encuentran en el hospital cuatro más que esperan una remisión, cinco que están en observación, tres en Yolombó y tres que ya fueron dados de alta”, detalló.

Rendón agregó: “Esperamos que quienes están en observación puedan recuperarse muy prontamente. Tenemos todo el equipo psicosocial activado para acompañarlos en el momento. Será fundamental que se conozcan cuáles fueron las causas reales de esta situación tan lamentable”.

Esta fue la última foto de los estudiantes en la excursión. | Foto: API

El gobernador también confirmó que la Policía Nacional coordina un traslado aéreo de los cuerpos de los fallecidos desde Segovia, quienes serán llevados en las próximas horas a Medicina Legal, en Medellín.