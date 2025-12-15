Suscribirse

Antioquia

Luto en la Institución Educativa Liceo Antioqueño: familiares y amigos les rindieron homenaje a los estudiantes muertos en accidente

Los cuerpos de los 16 estudiantes de once grado y el conductor del bus ya se encuentran en Medicina Legal de Medellín.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

15 de diciembre de 2025, 10:57 a. m.
La comunidad educativa se reunieron en las instalaciones de la institución para hacer una velatón.
La comunidad educativa se reunieron en las instalaciones de la institución para hacer una velatón. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: ADIDA

Antioquia amanece inundada de tristeza tras la muerte de 16 estudiantes de la Institución Educativa Liceo Antioqueño de Bello, que fueron víctimas de un trágico accidente de regreso a Medellín, tras disfrutar de una excursión por su graduación de bachillerato en Tolú y Coveñas.

En el siniestro que ocurrió en la madrugada del domingo, 14 de diciembre, también murió el conductor del bus de la empresa Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur), donde viajaban 34 menores de edad, un guía y dos conductores.

Contexto: Habla sobreviviente que vio morir a sus 16 compañeros de estudio en accidente en Antioquia: “Yo sentí los gritos”

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que los cuerpos de las 17 personas llegaron a las instalaciones de Medicina Legal de Medellín en horas de la noche del domingo.

La Institución Educativa Liceo Antioqueño de Bello se viste de luto. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: ADIDA

“El gabinete municipal acompaña a las familias a las afueras del Instituto de Medicina Legal, donde llegaron los cuerpos tras un traslado en helicóptero articulado entre nuestra Alcaldía, la Gobernación de Antioquia y la Policía Nacional”, detalló la Alcaldía de Bello.

La alcaldesa de Bello, Lorena González, y demás miembros del gabinete que se encontraban en el municipio de Remedios atendiendo a los 20 heridos que dejó este siniestro, viajaron de vuelta a Medellín por tierra para acompañar a las familias de las víctimas fatales.

Contexto: Excursión de Prom 2025 terminó con 17 muertos: revelan los nombres y la última foto de los estudiantes que murieron en accidente en Antioquia

Profesionales del Sistema de Salud Mental, Sanamente, acompañan acciones de contención psicológica con las familias”, indicó la administración municipal tras la presencia de las 17 familias a las afueras de Medicina Legal.

Familiares de las víctimas llegan a Medicina Legal en Medellín.
Familiares de las víctimas llegan a Medicina Legal en Medellín. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: Alcaldía de Bello

Mientras que las familias de los 16 estudiantes y el conductor del bus esperaban que sus seres queridos fueran entregados, la comunidad educativa del Liceo Antioqueño se reunió en las instalaciones de la institución para hacer una velatón.

“Bello se reunió en una velatón como símbolo de unión y solidaridad. Un espacio para acompañarnos como comunidad, abrazar a las familias desde el silencio, la luz y la esperanza. La administración municipal y toda la ciudadanía seguimos juntos, acompañando con respeto y amor en este momento tan difícil”, indicó la Alcaldía.

Cientos de estudiantes y comunidad en general le rindieron homenaje a las víctimas.
Cientos de estudiantes y comunidad en general le rindieron homenaje a las víctimas. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: ADIDA

Este momento estuvo también acompañado por la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), que se solidarizó con las familias de las víctimas y envió un conmovedor mensaje.

Contexto: Presidente Petro lamentó el trágico accidente de estudiantes que dejó 17 muertos en Antioquia: “No me gusta que los jóvenes mueran”

“Desde Adida y la Subdirectiva Bello estamos presentes, acompañando con respeto, solidaridad y un abrazo fraterno a las familias, estudiantes, docentes y directivos en este doloroso momento. La luz de cada vela es memoria, amor y compromiso de no olvidar”, dijeron en sus redes sociales.

Con mensajes y velas le rindieron homenaje a los estudiantes. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: ADIDA

Este momento estuvo encabezado por dos sacerdotes, cientos de estudiantes, amigos y comunidad en general, quienes juntos prendieron varias velas y elevaron oraciones por las almas de estas 17 personas que murieron en el accidente.

En el rostro de los asistentes se logra ver la tristeza y el desconsuelo por este trágico incidente, donde algunos de ellos plasmaron mensajes en una pancarta en memoria de los jóvenes fallecidos.

