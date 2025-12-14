Esta es la identidad de los 19 lesionados en el trágico accidente de bus en Antioquia: ya van 16 fallecidos

El trágico accidente en la madrugada de este domingo, en la vía que comunica los municipios de Remedios y Zaragoza, ya ha dejado al menos 16 personas muertas y 19 lesionados que están siendo atendidos en hospital de la zona.

El vehículo —un bus de turismo que regresaba desde Tolú hacia Medellín con un grupo de egresados de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello— cayó por un precipicio en un tramo de difícil acceso.

Los socorristas trabajaron en condiciones complejas para rescatar a las víctimas. En el sitio se desplazaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Remedios y Segovia, ambulancias y personal de otras instituciones de emergencia; los heridos fueron distribuidos entre los hospitales locales y algunos, por su gravedad, fueron remitidos posteriormente a Segovia. Las autoridades mantienen la coordinación de la red hospitalaria para garantizar la atención.

Las autoridades ya entregaron los nombres de 19 personas que permanecen recibiendo atención médica en centros asistenciales de Remedios y Segovia:

David Rua Vallejo (18 años)

Jamilton Isaac Piedrahíta (27 años)

Nicolás Ochoa Vahos (18 años)

Juliana Álvarez Correa (18 años)

Nicolás Galeano Ramírez (16 años)

Miguel Ángel Román (17 años)

Erik Cañaveral Ospina (17 años)

Valerie Luciana Díaz Mazo (16 años)

Jerónimo Hurtado Vélez (16 años)

Miguel Ángel Carvajal (17 años)

Jimena Londoño Sánchez (16 años)

Katherine Mira Zapata (16 años)

María Sofía Posso Gómez (17 años)

Miguel Ángel Forero (17 años)

Santiago Galeano Quintero (16 años)

Samuel Marín Agudelo (16 años)

Hospital de Segovia — 3 lesionados

Hernán Montalvo (mayor de edad)

Ana Isabel Pulgarín (adolescente)

Caro Juliana Patiño (adolescente)

Entre las víctimas mortales está el conductor del bus, identificado como Jonathan Taborda, quien trabajaba para una empresa de transporte turístico. Las autoridades han señalado que la de determinación de responsabilidades y las causas precisas del siniestro quedarán sujetas a la investigación formal.

La institución educativa ya se pronunció y lamentó los hechos: “Los abrazamos en este momento de tanto dolor y nos ponemos a disposición para brindar el acompañamiento necesario a toda nuestra comunidad”, escribieron en un comunicado.

De igual forma, la alcaldía de Bello dijo que está al frente de la situación, junto con el Secretario de Educación, Edgar Callejas, recabando información.