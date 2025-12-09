Le pidió a sus vecinos que no quemaran pólvora y lo apuñalaron hasta matarlo, en Antioquia

Un hombre de 40 años murió la madrugada del 8 de diciembre en el barrio El Concejo de La Ceja, en Antioquia, tras recibir una puñalada durante una riña que, según versiones preliminares, se originó luego de que la víctima reclamara a un grupo de personas que dejara de quemar pólvora cerca de su vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 p. m., en plena celebración del Día de las Velitas. Desde la noche anterior, varias personas habrían estado consumiendo licor y manipulando artefactos pirotécnicos en la vía pública.

La víctima, identificada como Johny Alejandro Quirama Gaviria, de 40 años, salió en al menos una ocasión a pedir que se alejaran de su casa; minutos después, la discusión escaló y fue atacado con un arma cortopunzante.

La herida fue en la cabeza y la víctima falleció en el lugar. Personal de la unidad básica de investigación criminal (UBIC) de La Ceja realizó la inspección técnica al cadáver, según informaron las autoridades. Las primeras actuaciones quedaron en manos de la Policía y la Fiscalía, que recolectaron elementos probatorios de la escena.

Según la Policía Nacional, uno de los presuntos agresores fue identificado como Daniel Felipe Bedoya, conocido como el Negro; esa persona habría sido quien dio la puñalada mortal y habría sido buscado antes por las autoridades.

Los entes encargados también indicaron que en el hecho habrían participado más de cuatro personas y que dos de ellas ya están identificadas, mientras continúa la recolección de pruebas para expedir órdenes de captura.

La alcaldía y las autoridades del sector han rechazado el hecho y señalaron que, pese al dispositivo de seguridad desplegado durante la noche de velitas, este incidente causó conmoción en el municipio. Según más reportes de la región se confirmó que en la misma jornada hubo quejas y sanciones por quema de pólvora en distintos puntos del departamento.

Quirama Gaviria había insistido en forma verbal varias veces para que los pirotécnicos se alejaran de su casa porque estaba con su familia, según relataron a la Policía los vecinos. Las autoridades continúan solicitando pruebas y declaraciones de quienes presenciaron la agresión.

El manejo irresponsable de pólvora está prohibido en muchos municipios y las sanciones administrativas pueden ser altas. En Antioquia ya se han impuesto multas en las primeras jornadas de diciembre a personas que manipularon estos elementos.