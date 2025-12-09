Con la llegada de la temporada navideña, es necesario hacer un llamado urgente a las familias colombianas para prevenir accidentes por pólvora, especialmente entre niños, niñas y adolescentes, quienes representan entre el 30 % y el 35 % de los casos reportados durante esta época.

Menores y pólvora: riesgos de lesiones graves en Navidad

Según la EPS, las quemaduras constituyen cerca del 90 % de los incidentes registrados en diciembre, seguidas de laceraciones, contusiones, amputaciones, fracturas y lesiones oculares o auditivas, algunas de las cuales pueden generar secuelas permanentes.

Las regiones con mayor incidencia incluyen Antioquia, Bogotá, Nariño, Norte de Santander, Cundinamarca y Valle del Cauca, mientras que alrededor del 40 % de los accidentes corresponde a adultos bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas, según informa la EPS Famisanar.

La entidad recordó que en Colombia existen normas que regulan el uso de pólvora. El Código Nacional de Policía (Ley 1801 de 2016, artículo 30) prohíbe manipular, vender, comprar o permitir el uso de pólvora sin autorización, imponiendo sanciones a los adultos responsables de menores que la utilicen.

La Ley 670 de 2001 prohíbe la venta o entrega de pólvora a menores o personas en estado de embriaguez, mientras que la Ley 2224 de 2022 refuerza la protección infantil y los controles para prevenir quemaduras.

Ante cualquier lesión, las autoridades pueden iniciar procesos administrativos y penales por negligencia o facilitación.

“La pólvora no es inofensiva. Es un material explosivo que puede causar daños irreversibles. Ningún menor debe manipularla y los adultos deben asumir su rol protector. En esta época, la prevención es un acto de amor”, señaló Germán Darío Gallo Rojas, agente interventor de Famisanar.

La entidad también hace un llamado a las instituciones educativas y líderes comunitarios para que promuevan campañas de concientización y actividades seguras durante diciembre, fomentando que los niños disfruten de la temporada sin exponerse a riesgos innecesarios.

La manipulación de pólvora por menores puede causar lesiones graves y sanciones legales, Foto Jorge Orozco / El País. | Foto: Jorge Orozco

¿Qué hacer en caso de quemaduras?

En caso de quemaduras, la EPS recomienda enfriar la zona con agua corriente durante 10 a 20 minutos, evitar aplicar sustancias caseras como crema dental o aceites, cubrir con gasa estéril y acudir de inmediato a urgencias.

Se invita a las familias a optar por alternativas seguras como luces LED, juegos, actividades culturales y espectáculos autorizados. “La pólvora no es tradición: la familia sí. La Navidad debe brillar en salud y protección, no en riesgos”, concluyó la entidad.