Las 10 razas de perros que más sufren con la pólvora en Año Nuevo y recomendaciones para su cuidado

La celebración de fin de año y la llegada de 2026 suele estar marcada por el uso de fuegos artificiales, algo que para muchos resulta llamativo, pero que esconde una dura realidad para los animales.

Las claves para evitar que su perro o gato se altere con la pirotecnia durante las celebraciones de Año Nuevo en Colombia

La audición más desarrollada de las mascotas hace que los ruidos de la pólvora se perciban como una amenaza. Foto: Getty Images/iStockphoto

A menudo, se conocen sobre casos de perros o gatos que se esconden, huyen de sus casas o sufren complicaciones por estrés o problemas de corazón debido a la intensidad de la pólvora que se detona, en especial, en estas épocas.

Si bien se han realizado diferentes campañas para evitar el uso de juegos pirotécnicos durante las celebraciones, se trata de un fenómeno que está lejos de erradicarse de la cultura colombiana y que continúa afectando la salud de las mascotas. Por esta razón, es importante conocer cuáles son las razas de perros que más sufren con esta práctica y tener en cuenta algunas recomendaciones para su cuidado.

Las 10 razas de perros que más sufren con la pólvora en Colombia

La sensibilidad de los perros al ruido provocado por la pólvora ha sido documentada por la medicina veterinaria, y se ha identificado que ciertas razas son más propensas a sufrir con los estallidos.

Según los expertos, la audición de los perros es hasta cuatro veces más sensible que la humana, por lo que la pólvora y su accionar pueden causarles estrés, ansiedad y angustia.

Los perros suelen esconderse en medio de las detonaciones de la pólvora. Foto: Getty Images/iStockphoto

1. Chihuahua

Por su tamaño, es una raza muy popular en Colombia, ideal para apartamentos y casas pequeñas. Son de temperamento nervioso y de alta reactividad, lo que hace que los fuegos artificiales les generen temblores, vocalizaciones y conductas de escape.

2. Pinscher Miniatura

Frecuente en barrios y conjuntos residenciales, es una de las razas que más consultas genera por ansiedad al ruido. Su carácter vigilante intensifica la percepción de peligro frente a las explosiones.

3. Poodle

Presente en sus variedades toy, miniatura y estándar. Estudios de comportamiento indican que los poodles muestran elevada sensibilidad a ruidos fuertes, lo que se traduce en estrés prolongado durante temporadas festivas.

4. Cocker spaniel inglés

Muy común en familias colombianas. Su temperamento sensible y emocional lo vuelve propenso a desarrollar miedo intenso a la pirotecnia, especialmente si no tuvo una socialización temprana adecuada.

5. Border collie

Es una raza que ha ido en aumento en los hogares colombianos. Su alta inteligencia y constante estado de alerta hacen que reaccione de forma exagerada ante estímulos sonoros repentinos.

6. Pastor Alemán

Muy utilizado como perro de compañía y vigilancia. Aunque es una raza equilibrada, muchos individuos desarrollan fobia a los ruidos fuertes, lo que puede derivar en conductas destructivas o intentos de huida.

7. Labrador

Una de las razas más queridas en Colombia. Si bien es sociable, algunos labradores presentan ansiedad por ruido, especialmente cuando los fuegos artificiales se prolongan durante varias horas.

8. Golden retriever

Similar al labrador en popularidad. Su sensibilidad emocional lo hace vulnerable al estrés auditivo, manifestando jadeo excesivo, inquietud y búsqueda constante de refugio.

9. Bulldog francés

Muy común en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Su sistema respiratorio delicado puede agravar los efectos del estrés causado por el miedo a la pirotecnia.

10. Perros mestizos o criollos

En Colombia, el perro criollo es de los más comunes y el auge de adopción los ha popularizado en el país. Aunque su resistencia suele ser mayor, muchos mestizos desarrollan miedo al ruido debido a experiencias previas negativas, especialmente aquellos rescatados o con antecedentes de abandono.

La música a mayor volumen puede ayudar a reducir la percepción del ruido de la pirotecnia en las mascotas. Foto: Getty Images/iStockphoto

10 consejos para cuidar a los perros durante la celebración de Año Nuevo

