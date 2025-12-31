4 Patas

Las 10 razas de perros que más sufren con la pólvora en Año Nuevo y recomendaciones para su cuidado

Los perros son muy sensibles al ruido y la pólvora puede causarles estrés o ansiedad.

Redacción Semana
31 de diciembre de 2025, 3:40 p. m.
Diferentes condiciones genéticas y de raza hacen que algunos perros sean más sensibles a los ruidos por la pólvora
Diferentes condiciones genéticas y de raza hacen que algunos perros sean más sensibles a los ruidos por la pólvora Foto: Getty / Montaje Semana

La celebración de fin de año y la llegada de 2026 suele estar marcada por el uso de fuegos artificiales, algo que para muchos resulta llamativo, pero que esconde una dura realidad para los animales.

Las claves para evitar que su perro o gato se altere con la pirotecnia durante las celebraciones de Año Nuevo en Colombia
Expertos señalan que los estruendos y silbidos de la pirotecnia pueden resultar alarmantes para los animales domésticos.
La audición más desarrollada de las mascotas hace que los ruidos de la pólvora se perciban como una amenaza. Foto: Getty Images/iStockphoto

A menudo, se conocen sobre casos de perros o gatos que se esconden, huyen de sus casas o sufren complicaciones por estrés o problemas de corazón debido a la intensidad de la pólvora que se detona, en especial, en estas épocas.

Si bien se han realizado diferentes campañas para evitar el uso de juegos pirotécnicos durante las celebraciones, se trata de un fenómeno que está lejos de erradicarse de la cultura colombiana y que continúa afectando la salud de las mascotas. Por esta razón, es importante conocer cuáles son las razas de perros que más sufren con esta práctica y tener en cuenta algunas recomendaciones para su cuidado.

Las 10 razas de perros que más sufren con la pólvora en Colombia

La sensibilidad de los perros al ruido provocado por la pólvora ha sido documentada por la medicina veterinaria, y se ha identificado que ciertas razas son más propensas a sufrir con los estallidos.

Según los expertos, la audición de los perros es hasta cuatro veces más sensible que la humana, por lo que la pólvora y su accionar pueden causarles estrés, ansiedad y angustia.

Así puede ayudar para la cena de fin de año de más de 200 perros rescatados en Antioquia
Los perros fueron los más afectados por cuenta de la pólvora.
Los perros suelen esconderse en medio de las detonaciones de la pólvora. Foto: Getty Images/iStockphoto

1. Chihuahua

Por su tamaño, es una raza muy popular en Colombia, ideal para apartamentos y casas pequeñas. Son de temperamento nervioso y de alta reactividad, lo que hace que los fuegos artificiales les generen temblores, vocalizaciones y conductas de escape.

2. Pinscher Miniatura

Frecuente en barrios y conjuntos residenciales, es una de las razas que más consultas genera por ansiedad al ruido. Su carácter vigilante intensifica la percepción de peligro frente a las explosiones.

3. Poodle

Presente en sus variedades toy, miniatura y estándar. Estudios de comportamiento indican que los poodles muestran elevada sensibilidad a ruidos fuertes, lo que se traduce en estrés prolongado durante temporadas festivas.

4. Cocker spaniel inglés

Muy común en familias colombianas. Su temperamento sensible y emocional lo vuelve propenso a desarrollar miedo intenso a la pirotecnia, especialmente si no tuvo una socialización temprana adecuada.

5. Border collie

Es una raza que ha ido en aumento en los hogares colombianos. Su alta inteligencia y constante estado de alerta hacen que reaccione de forma exagerada ante estímulos sonoros repentinos.

6. Pastor Alemán

Muy utilizado como perro de compañía y vigilancia. Aunque es una raza equilibrada, muchos individuos desarrollan fobia a los ruidos fuertes, lo que puede derivar en conductas destructivas o intentos de huida.

7. Labrador

Una de las razas más queridas en Colombia. Si bien es sociable, algunos labradores presentan ansiedad por ruido, especialmente cuando los fuegos artificiales se prolongan durante varias horas.

8. Golden retriever

Similar al labrador en popularidad. Su sensibilidad emocional lo hace vulnerable al estrés auditivo, manifestando jadeo excesivo, inquietud y búsqueda constante de refugio.

9. Bulldog francés

Muy común en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Su sistema respiratorio delicado puede agravar los efectos del estrés causado por el miedo a la pirotecnia.

10. Perros mestizos o criollos

En Colombia, el perro criollo es de los más comunes y el auge de adopción los ha popularizado en el país. Aunque su resistencia suele ser mayor, muchos mestizos desarrollan miedo al ruido debido a experiencias previas negativas, especialmente aquellos rescatados o con antecedentes de abandono.

Pancreatitis felina: la silenciosa enfermedad que pone en riesgo la vida de los gatos y cómo detectarla a tiempo
Especialistas sugieren evitar que las mascotas permanezcan en exteriores durante las celebraciones de Año Nuevo.
La música a mayor volumen puede ayudar a reducir la percepción del ruido de la pirotecnia en las mascotas. Foto: Getty Images/iStockphoto

10 consejos para cuidar a los perros durante la celebración de Año Nuevo

Diferentes organizaciones como la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Anima, la American Veterinary Society of Animal Behavior o la revista Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, hay algunas prácticas que ayuden a disminuir el impacto de la pólvora en los perros

  1. Preparar un refugio seguro dentro del hogar: Se recomienda habilitar un espacio tranquilo, sin ventanas y con poca iluminación, donde el perro pueda resguardarse. Colocar su cama, mantas y juguetes familiares ayuda a reducir la sensación de amenaza.
  2. Mantener puertas y ventanas cerradas: Durante los fuegos artificiales es fundamental cerrar bien el hogar para disminuir el ruido y evitar fugas. Muchos perros huyen por pánico y se pierden durante estas fechas.
  3. Usar música o ruido blanco: Sonidos constantes como música suave, ventiladores o televisión pueden ayudar a enmascarar el estruendo de la pirotecnia y disminuir la percepción del ruido externo.
  4. No dejar al perro solo: La presencia del amo o familiares le genera seguridad. En la medida de lo posible, se recomienda acompañar al perro, hablarle con voz calmada y transmitir tranquilidad sin sobreprotegerlo.
  5. Evitar castigos o regaños: El miedo no es una conducta voluntaria. Castigar al perro solo aumenta la ansiedad y puede empeorar la fobia a largo plazo.
  6. Ejercicio previo al evento: Un paseo largo o una sesión de juego antes de que inicien los fuegos artificiales contribuye a reducir la energía acumulada y facilita la relajación posterior.

