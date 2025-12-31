Las 10 razas de perros que más sufren con la pólvora en Año Nuevo y recomendaciones para su cuidado

La celebración de fin de año y la llegada de 2026 suele estar marcada por el uso de fuegos artificiales, algo que para muchos resulta llamativo, pero que esconde una dura realidad para los animales.
A menudo, se conocen sobre casos de perros o gatos que se esconden, huyen de sus casas o sufren complicaciones por estrés o problemas de corazón debido a la intensidad de la pólvora que se detona, en especial, en estas épocas.
Si bien se han realizado diferentes campañas para evitar el uso de juegos pirotécnicos durante las celebraciones, se trata de un fenómeno que está lejos de erradicarse de la cultura colombiana y que continúa afectando la salud de las mascotas. Por esta razón, es importante conocer cuáles son las razas de perros que más sufren con esta práctica y tener en cuenta algunas recomendaciones para su cuidado.
Las 10 razas de perros que más sufren con la pólvora en Colombia
La sensibilidad de los perros al ruido provocado por la pólvora ha sido documentada por la medicina veterinaria, y se ha identificado que ciertas razas son más propensas a sufrir con los estallidos.
Según los expertos, la audición de los perros es hasta cuatro veces más sensible que la humana, por lo que la pólvora y su accionar pueden causarles estrés, ansiedad y angustia.
1. Chihuahua
Por su tamaño, es una raza muy popular en Colombia, ideal para apartamentos y casas pequeñas. Son de temperamento nervioso y de alta reactividad, lo que hace que los fuegos artificiales les generen temblores, vocalizaciones y conductas de escape.
2. Pinscher Miniatura
Frecuente en barrios y conjuntos residenciales, es una de las razas que más consultas genera por ansiedad al ruido. Su carácter vigilante intensifica la percepción de peligro frente a las explosiones.
3. Poodle
Presente en sus variedades toy, miniatura y estándar. Estudios de comportamiento indican que los poodles muestran elevada sensibilidad a ruidos fuertes, lo que se traduce en estrés prolongado durante temporadas festivas.
4. Cocker spaniel inglés
Muy común en familias colombianas. Su temperamento sensible y emocional lo vuelve propenso a desarrollar miedo intenso a la pirotecnia, especialmente si no tuvo una socialización temprana adecuada.
5. Border collie
Es una raza que ha ido en aumento en los hogares colombianos. Su alta inteligencia y constante estado de alerta hacen que reaccione de forma exagerada ante estímulos sonoros repentinos.
6. Pastor Alemán
Muy utilizado como perro de compañía y vigilancia. Aunque es una raza equilibrada, muchos individuos desarrollan fobia a los ruidos fuertes, lo que puede derivar en conductas destructivas o intentos de huida.
7. Labrador
Una de las razas más queridas en Colombia. Si bien es sociable, algunos labradores presentan ansiedad por ruido, especialmente cuando los fuegos artificiales se prolongan durante varias horas.
8. Golden retriever
Similar al labrador en popularidad. Su sensibilidad emocional lo hace vulnerable al estrés auditivo, manifestando jadeo excesivo, inquietud y búsqueda constante de refugio.
9. Bulldog francés
Muy común en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Su sistema respiratorio delicado puede agravar los efectos del estrés causado por el miedo a la pirotecnia.
10. Perros mestizos o criollos
En Colombia, el perro criollo es de los más comunes y el auge de adopción los ha popularizado en el país. Aunque su resistencia suele ser mayor, muchos mestizos desarrollan miedo al ruido debido a experiencias previas negativas, especialmente aquellos rescatados o con antecedentes de abandono.
10 consejos para cuidar a los perros durante la celebración de Año Nuevo
Diferentes organizaciones como la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Anima, la American Veterinary Society of Animal Behavior o la revista Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, hay algunas prácticas que ayuden a disminuir el impacto de la pólvora en los perros
- Preparar un refugio seguro dentro del hogar: Se recomienda habilitar un espacio tranquilo, sin ventanas y con poca iluminación, donde el perro pueda resguardarse. Colocar su cama, mantas y juguetes familiares ayuda a reducir la sensación de amenaza.
- Mantener puertas y ventanas cerradas: Durante los fuegos artificiales es fundamental cerrar bien el hogar para disminuir el ruido y evitar fugas. Muchos perros huyen por pánico y se pierden durante estas fechas.
- Usar música o ruido blanco: Sonidos constantes como música suave, ventiladores o televisión pueden ayudar a enmascarar el estruendo de la pirotecnia y disminuir la percepción del ruido externo.
- No dejar al perro solo: La presencia del amo o familiares le genera seguridad. En la medida de lo posible, se recomienda acompañar al perro, hablarle con voz calmada y transmitir tranquilidad sin sobreprotegerlo.
- Evitar castigos o regaños: El miedo no es una conducta voluntaria. Castigar al perro solo aumenta la ansiedad y puede empeorar la fobia a largo plazo.
- Ejercicio previo al evento: Un paseo largo o una sesión de juego antes de que inicien los fuegos artificiales contribuye a reducir la energía acumulada y facilita la relajación posterior.