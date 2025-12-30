4 Patas

Así puede ayudar para la cena de fin de año de más de 200 perros rescatados en Antioquia

El 31 de diciembre será una fecha clave para un albergue de Antioquia que busca apoyo para alimentar a sus animales rescatados.

David Alejandro Rojas García

30 de diciembre de 2025, 10:25 p. m.
Una fundación animal en Antioquia lanzó una campaña solidaria para cerrar el año
Una fundación animal en Antioquia lanzó una campaña solidaria para cerrar el año

A pocas horas de despedir el año, una iniciativa solidaria busca que el cierre de 2025 también tenga un sabor especial para cientos de animales que han pasado gran parte de su vida esperando una segunda oportunidad.

En Antioquia, una fundación dedicada al rescate animal lanzó una campaña para que más de 200 perros reciban una cena diferente en la noche de fin de año, gracias al apoyo ciudadano.

Una cena simbólica para cerrar el año con empatía

La Fundación Hablemos por Ellos, una organización sin ánimo de lucro que trabaja con animales en condición de abandono, puso en marcha una propuesta sencilla, pero cargada de significado: invitar a las personas a apadrinar un plato de comida por un valor de 10.000 pesos.

La iniciativa, compartida por redes, viene acompañada del mensaje: “Apadrina el plato de un peludo”.

Con este aporte, la fundación espera reunir lo necesario para ofrecer una cena especial a los 222 perros que actualmente viven en su refugio.

La idea, según han explicado desde sus plataformas digitales, es transformar la noche del 31 de diciembre en un momento distinto para estos animales, muchos de los cuales han sido víctimas del maltrato y la indiferencia.

El llamado apunta a que cada donación se convierta en un gesto directo de apoyo y cariño, demostrando que incluso una ayuda pequeña puede tener un impacto real.

Cómo sumarse a la iniciativa y apoyar al refugio

Para quienes deseen participar en esta campaña de fin de año o conocer otras formas de colaboración, la fundación habilitó un canal directo de contacto.

A través de WhatsApp, en el número 323 455 5690, se brinda información sobre cómo apadrinar un plato de comida y apoyar esta causa que busca despedir el año con un acto de solidaridad hacia quienes no tienen voz, pero sí muchas ganas de celebrar.

El albergue está ubicado en la vereda Los Pinos, en Rionegro, y funciona gracias al esfuerzo constante de un grupo de voluntarios que trabajan por la recuperación física y emocional de los perros rescatados.

De acuerdo con la página web de la fundación, indica que busca: “Facilitar la rehabilitación de animales víctimas de un mal pasado, buscando que ellos recuperen la confianza que han perdido a causa de la indiferencia”, indica en la red social".

Su labor se centra en ayudarles a sanar las huellas de un pasado difícil y en devolverles la confianza perdida, con la esperanza de que algún día puedan encontrar un hogar definitivo.

