Noche de Velitas dejó 172 quemados con pólvora en todo el país: 30 % fueron menores de edad
El Instituto Nacional de Salud entregó un nuevo reporte tras la celebración de la Noche de Velitas.
El uso de pólvora durante la época decembrina ha representado un problema en Colombia, dadas las numerosas víctimas de quemaduras y laceraciones resultantes del uso irresponsable de este tipo de artefactos que, aunque pueden divertir a muchos, lo cierto es que también los pone en grave riesgo.
Este 8 de diciembre, el Instituto Nacional de Salud (INS) entregó un nuevo balance de los quemados con pólvora el 7 de diciembre, cuando miles de hogares colombianos celebraban la Noche de Velitas.
Durante esta jornada, fueron 172 los casos registrados en una de las jornadas más intensas y críticas del año. El dato fue confirmado por la directora del Instituto, Diana Pava.
De ese total, cerca de 86 personas, que son el 30,8 %, son menores de edad, y 14 de ellos estaban acompañados de adultos bajo los efectos del alcohol.
Esta es la lista de departamentos con más lesionados:
- Antioquia: 47 casos
- Bogotá: 18
- Cauca: 16
- Córdoba: 13 casos
- Norte de Santander: 13 casos
- Atlántico: 12
- Nariño: 12
- Caldas: 11
- Cesar: 11
- Boyacá: 10
- Magdalena: 10
- Cundinamarca: 9
Sin embargo, si se analizan las cifras por ciudades, este fue el número de quemados: Medellín, 25 casos; Cúcuta, 8; Montería, 6; Pasto, 7; Manizales, Pereira y Armenia, 4; Popayán, Riohacha y Valledupar, 3; Yopal, San José del Guaviare, Bucaramanga, Villavicencio, Ibagué, 2; Neiva, 1 caso.
Indican que no se han notificado casos de intoxicación por fósforo blanco ni incidentes relacionados con el alcohol adulterado.
Por su parte, las entidades sanitarias y las autoridades locales reiteraron el llamado a la prevención durante esta temporada decembrina, especialmente proteger a menores de edad y evitar la manipulación de pólvora.
Adicional a ello, detallaron que entre el 1.º y el 8 de diciembre, con corte a las 8 de la mañana, se han registrado 279 casos de lesionados por pólvora en Colombia. Si se analiza la cifra frente a 2024, se puede determinar que hubo una disminución del 28,3 %.