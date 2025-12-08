Noche de Velitas dejó 172 quemados con pólvora en todo el país: 30 % fueron menores de edad

El uso de pólvora durante la época decembrina ha representado un problema en Colombia, dadas las numerosas víctimas de quemaduras y laceraciones resultantes del uso irresponsable de este tipo de artefactos que, aunque pueden divertir a muchos, lo cierto es que también los pone en grave riesgo.

Este 8 de diciembre, el Instituto Nacional de Salud (INS) entregó un nuevo balance de los quemados con pólvora el 7 de diciembre, cuando miles de hogares colombianos celebraban la Noche de Velitas.

Fueron varios casos de quemados con pólvora en el inicio de las fiestas decembrinas. | Foto: Jorge Orozco

Durante esta jornada, fueron 172 los casos registrados en una de las jornadas más intensas y críticas del año. El dato fue confirmado por la directora del Instituto, Diana Pava.

De ese total, cerca de 86 personas, que son el 30,8 %, son menores de edad, y 14 de ellos estaban acompañados de adultos bajo los efectos del alcohol.

Esta es la lista de departamentos con más lesionados:

Antioquia: 47 casos

Bogotá: 18

Cauca: 16

Córdoba: 13 casos

Norte de Santander: 13 casos

Atlántico: 12

Nariño: 12

Caldas: 11

Cesar: 11

Boyacá: 10

Magdalena: 10

Cundinamarca: 9

Durante la Noche de Velitas en Bogotá se presentaron 8 menores de edad quemados con pólvora. | Foto: Colprensa

Sin embargo, si se analizan las cifras por ciudades, este fue el número de quemados: Medellín, 25 casos; Cúcuta, 8; Montería, 6; Pasto, 7; Manizales, Pereira y Armenia, 4; Popayán, Riohacha y Valledupar, 3; Yopal, San José del Guaviare, Bucaramanga, Villavicencio, Ibagué, 2; Neiva, 1 caso.

Indican que no se han notificado casos de intoxicación por fósforo blanco ni incidentes relacionados con el alcohol adulterado.

Por su parte, las entidades sanitarias y las autoridades locales reiteraron el llamado a la prevención durante esta temporada decembrina, especialmente proteger a menores de edad y evitar la manipulación de pólvora.

El Día de Velitas dejó varios casos de quemados con pólvora en el inicio de las fiestas decembrinas. | Foto: Jorge Orozco