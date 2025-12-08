Suscribirse

Nación

Noche de Velitas dejó 172 quemados con pólvora en todo el país: 30 % fueron menores de edad

El Instituto Nacional de Salud entregó un nuevo reporte tras la celebración de la Noche de Velitas.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
8 de diciembre de 2025, 10:24 p. m.
Pese a la cifra este año se reporta una disminución del 15.73%.
Esta fue la cifra de quemados con pólvora para este 8 de diciembre. | Foto: Getty Images

El uso de pólvora durante la época decembrina ha representado un problema en Colombia, dadas las numerosas víctimas de quemaduras y laceraciones resultantes del uso irresponsable de este tipo de artefactos que, aunque pueden divertir a muchos, lo cierto es que también los pone en grave riesgo.

Este 8 de diciembre, el Instituto Nacional de Salud (INS) entregó un nuevo balance de los quemados con pólvora el 7 de diciembre, cuando miles de hogares colombianos celebraban la Noche de Velitas.

La alborada en Cali, deja varios casos de quemados con pólvora en el inicio de las fiestas decembrinas. Foto Jorge Orozco / El País.
Fueron varios casos de quemados con pólvora en el inicio de las fiestas decembrinas. | Foto: Jorge Orozco

Durante esta jornada, fueron 172 los casos registrados en una de las jornadas más intensas y críticas del año. El dato fue confirmado por la directora del Instituto, Diana Pava.

De ese total, cerca de 86 personas, que son el 30,8 %, son menores de edad, y 14 de ellos estaban acompañados de adultos bajo los efectos del alcohol.

Contexto: ¿Por qué hay tanta ceniza? Servicio Geológico emitió informe extraordinario sobre el volcán Puracé

Esta es la lista de departamentos con más lesionados:

  • Antioquia: 47 casos
  • Bogotá: 18
  • Cauca: 16
  • Córdoba: 13 casos
  • Norte de Santander: 13 casos
  • Atlántico: 12
  • Nariño: 12
  • Caldas: 11
  • Cesar: 11
  • Boyacá: 10
  • Magdalena: 10
  • Cundinamarca: 9
Durante la noche de velitas en Bogotá se presentaron 8 menores de edad quemados con Pólvora.
Durante la Noche de Velitas en Bogotá se presentaron 8 menores de edad quemados con pólvora. | Foto: Colprensa

Sin embargo, si se analizan las cifras por ciudades, este fue el número de quemados: Medellín, 25 casos; Cúcuta, 8; Montería, 6; Pasto, 7; Manizales, Pereira y Armenia, 4; Popayán, Riohacha y Valledupar, 3; Yopal, San José del Guaviare, Bucaramanga, Villavicencio, Ibagué, 2; Neiva, 1 caso.

Indican que no se han notificado casos de intoxicación por fósforo blanco ni incidentes relacionados con el alcohol adulterado.

Contexto: Noche de velitas sangrienta en Floridablanca: un hombre asesinó a su vecino por pedirle que no disparara al aire

Por su parte, las entidades sanitarias y las autoridades locales reiteraron el llamado a la prevención durante esta temporada decembrina, especialmente proteger a menores de edad y evitar la manipulación de pólvora.

La alborada en Cali, deja varios casos de quemados con pólvora en el inicio de las fiestas decembrinas. Foto Jorge Orozco / El País.
El Día de Velitas dejó varios casos de quemados con pólvora en el inicio de las fiestas decembrinas. | Foto: Jorge Orozco

Adicional a ello, detallaron que entre el 1.º y el 8 de diciembre, con corte a las 8 de la mañana, se han registrado 279 casos de lesionados por pólvora en Colombia. Si se analiza la cifra frente a 2024, se puede determinar que hubo una disminución del 28,3 %.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mujer destapó infidelidad en pleno concierto de Jhonny Rivera; el cantante reaccionó en el escenario: “Aquí está”

2. Noche de Velitas dejó 172 quemados con pólvora en todo el país: 30 % fueron menores de edad

3. 🔴 EN VIVO | La tabla del grupo A en cuadrangulares: Medellín vence a Junior y América le gana a Nacional

4. Con derecho de petición piden cumplir norma que permitiría decretar pérdida de investidura del presidente Gustavo Petro

5. Envían a la cárcel al policía señalado de participar en robo a joyería de Bucaramanga: este era su papel clave

LEER MENOS

Noticias relacionadas

quemados con pólvoraInstituto Nacional de SaludPólvora

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.