Noche de velitas sangrienta en Floridablanca: un hombre asesinó a su vecino por pedirle que no disparara al aire

Una noche de velitas marcada por la violencia se vivió en el barrio Belencito, en el municipio de Floridablanca, Santander. Allí, un hombre es señalado de asesinar a otro después de que este le reclamara por hacer disparos al aire.

La víctima fue identificada como Jean Carlos Garnica González, de 30 años, mientras que el agresor es un sujeto conocido como El Azulejo.

Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido en esta zona del país. | Foto: Getty Images

De acuerdo con las primeras informaciones, todo transcurría con normalidad en la celebración de este 7 de diciembre. Sin embargo, el panorama cambió hacia las 6:30 p. m.

Varios residentes del sector se encontraban afuera, incluyendo a Garnica y al señalado asesino. En un momento, este último, que estaba ingiriendo licor con otras personas, sacó un arma de fuego y comenzó a disparar al aire.

Ante esto, la víctima no dudó en hacerle el reclamo y pedirle que dejara de disparar, ya que estaba poniendo en riesgo la vida de los que estaban allí en el barrio, especialmente los niños y niñas que estaban jugando en la calle aprovechando la festividad.

Al parecer, y según los testigos, esto no le gustó a El Azulejo, que reaccionó con gran molestia, volvió a desenfundar el arma de fuego y de manera indiscriminada disparó en contra de quien era su vecino.

Este es el momento en el que la víctima es atendida en la calle. | Foto: API

Tras esto, Jean Carlos fue auxiliado por los que estaban presentes y llevado hasta un centro médico en Bucaramanga. Allí, se confirmó su muerte producto de los dos disparos que recibió en la cabeza.

Por su parte, el sujeto que disparó el arma emprendió la huida después de que se diera cuenta de la presencia de la Policía. El hombre corrió por una zona boscosa y tiró el arma de fuego.

Pese a esto, los uniformados que atendieron el hecho lograron capturarlo y fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que responda por lo que presuntamente hizo.