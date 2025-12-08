Preso se vuela de la Picota en el Día de Velitas, así habría sido el ‘cambiazo’

Pedro David Nieves Mosquera, un hombre condenado a 28 años por secuestro extorsivo, protagonizó este domingo, 7 de diciembre, una fuga digna de guion cinematográfico. El recluso logró escapar de la cárcel La Picota aprovechando las festividades del Día de las Velitas y utilizando la técnica del ‘cambiazo’, en la que una persona externa ingresa al penal para permitir que el preso salga suplantando su identidad.

Nieves ya era conocido por otro episodio igualmente llamativo. “Ni un minuto estuvo en libertad un hombre que fue capturado cuando salía de la cárcel porque desde su celda planeó el secuestro de un empresario en Boyacá”, tituló SEMANA en 2023.

En ese entonces, este medio relató cómo, pese a estar recluido, Nieves habría coordinado un paseo millonario en el municipio de Sáchica, Boyacá.

“En un punto determinado interceptaron el vehículo, amenazaron al empresario y lo secuestraron, todo mientras actuaban el falso secuestro de una mujer”, describió el reportaje.

El Inpec confirmó que Pedro David Nieves Mosquera escapó de La Picota mediante un 'cambiazo' con un visitante. | Foto: Tomado de Redes Sociales

“Según la investigación, la víctima fue amarrada de pies y manos, le pusieron una cinta en la boca, mientras la mujer acompañante fue llevada a otro lugar haciendo creer que también era privada de su libertad, sin embargo, al parecer, todo era parte de la estrategia delictiva organizada y coordinada cuidadosamente de manera telefónica Por Pedro David Nieves Mosquera desde su propio centro de reclusión”, detalló la directora seccional de fiscalías de Boyacá, Lizeth Natalia Franco Reyes.

“La víctima habría permanecido a merced de sus captores por espacio aproximado de nueve horas, tiempo en el que fue amenazado con torturarlo y con matarlo si no aportaba las claves de sus tarjetas bancarias, con lo cual lograron hurtar parte de sus ahorros, lo despojaron de sus objetos de valor y se apoderaron de su camioneta, causándole una afectación patrimonial cercana a los sesenta millones de pesos”, agregó un informe de la Fiscalía con el detalle de los hechos.

Cárcel La Picota | Foto: León Darío Peláez

La entidad hizo un comunicado en ese momento en el que narró cómo la historia terminó con un final feliz. “La víctima quedó abandonada sobre la media noche, logró desamarrarse y al salir a la vía principal, fue auxiliada por una patrulla de la Policía Nacional, por cuyo intermedio activaron un ‘plan candado’ que llevó a la captura en flagrancia de dos de los presuntos victimarios”.