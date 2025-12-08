Suscribirse

Nación

Cayó en Bogotá alias el Zarco, presunto abusador sexual: acechaba a mujeres jóvenes y las llevaba a zonas boscosas

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el hombre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
8 de diciembre de 2025, 2:46 p. m.
La Policía capturó a alias el Zarco, presunto abusador sexual en Bogotá.
La Policía capturó a alias el Zarco, presunto abusador sexual en Bogotá. | Foto: Captura de pantalla video Mebog

La Policía Metropolitana de Bogotá anunció la captura de un hombre de 29 años de edad, conocido con el alias del Zarco, quien estaría implicado en el abuso sexual de varias mujeres en la localidad de Usme.

Las autoridades señalaron que su aprehensión se produjo tras 11 meses de investigación y gracias a la denuncia de las víctimas, que tuvieron el valor de poner en conocimiento los vejámenes que este hombre cometía.

Contexto: Cruda pelea en pleno concierto de Grupo Firme en Bogotá; video dejó en evidencia a mujeres que se fueron a golpes

Las labores de campo, el reconocimiento fotográfico, las entrevistas y la recolección y análisis del material probatorio permitieron a las autoridades avanzar en el esclarecimiento de los hechos para dar con su captura.

El sujeto de 29 años de edad fue arrestado mediante orden judicial por los delitos de acceso carnal violento en concurso heterogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo, con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y en concurso heterogéneo con hurto calificado.

Las investigaciones lograron determinar que este hombre abordaba a mujeres entre los 16 y 25 años de edad, amenazándolas con armas de cortopunzantes o de fuego para intimidarlas.

Después las conducía bajo presión a zonas boscosas del Parque Entrenubes, ubicado en el extremo suroriental de Bogotá, donde las agredía físicamente, abusaba de ellas y les hurtaba sus pertenencias.

Entre los casos que se conocieron está el ocurrido el 16 de junio de 2025, cuando agredió sexualmente a tres hermanas en el sector conocido como El Polígono, ubicado en el sector de la localidad de Usme.

En esa ocasión, el sujeto habría ingresado de manera violenta a una vivienda, intimidando a los residentes con un arma cortopunzante, reduciéndolos y atacando sexualmente a las jóvenes.

Contexto: Crisis de seguridad en Bogotá: las alarmantes cifras que tienen en jaque a la capital

Otro caso que resaltaron las autoridades fue el 1.º de junio de 2025, cuando interceptó a una adolescente de 16 años que paseaba a su mascota en el parque. El hombre la intimidó con arma cortopunzante y la condujo a un lugar apartado donde fue víctima del ataque.

La Policía explicó que durante el procedimiento de captura, el hombre de 29 años intentó engañar a los uniformados, identificándose con datos de terceras personas.

Alias el Zarco también presenta registros judiciales por violencia intrafamiliar, hurto, y habría cumplido condena en un centro carcelario. En este momento, fue enviado nuevamente a prisión por un juez de la República.

“Este año la Policía Nacional ha capturado más de 267 personas por delitos sexuales”, señaló el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nueva ley en Nueva York promete un respiro fiscal histórico para miles de adultos mayores

2. Sacar o no paraguas este 8 de diciembre. El pronóstico del clima por localidades de Bogotá, según Idiger

3. Real Madrid recibió baldado de agua fría, horas después de perder con el Celta y antes de enfrentar al Manchester City

4. Gestión del Riesgo establece lo que se puede esperar en costas colombianas tras fuerte sismo en Japón

5. Incendio en Medellín: impactantes videos muestran la magnitud de las llamas en edificio de Las Palmas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CapturaBogotá

Noticias Destacadas

La Policía capturó a alias el Zarco, presunto abusador sexual en Bogotá.

Cayó en Bogotá alias el Zarco, presunto abusador sexual: acechaba a mujeres jóvenes y las llevaba a zonas boscosas

Redacción Nación
Grave accidente que involucró varios vehículos en la Séptima con 87, en Bogotá.

Grave accidente en la carrera séptima: varios vehículos se vieron afectados y una camioneta terminó volcada

Redacción Nación
Zulma Guzmán Castro

Estos son los detalles que permitieron vincular a Zulma Guzmán con envenenamiento por talio: habló el abogado de las víctimas

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.