Cayó en Bogotá alias el Zarco, presunto abusador sexual: acechaba a mujeres jóvenes y las llevaba a zonas boscosas

La Policía Metropolitana de Bogotá anunció la captura de un hombre de 29 años de edad, conocido con el alias del Zarco, quien estaría implicado en el abuso sexual de varias mujeres en la localidad de Usme.

Las autoridades señalaron que su aprehensión se produjo tras 11 meses de investigación y gracias a la denuncia de las víctimas, que tuvieron el valor de poner en conocimiento los vejámenes que este hombre cometía.

Las labores de campo, el reconocimiento fotográfico, las entrevistas y la recolección y análisis del material probatorio permitieron a las autoridades avanzar en el esclarecimiento de los hechos para dar con su captura.

El sujeto de 29 años de edad fue arrestado mediante orden judicial por los delitos de acceso carnal violento en concurso heterogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo, con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y en concurso heterogéneo con hurto calificado.

Las investigaciones lograron determinar que este hombre abordaba a mujeres entre los 16 y 25 años de edad, amenazándolas con armas de cortopunzantes o de fuego para intimidarlas.

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre de 29 años de edad, conocido como el Zarco, presunto abusador sexual en la localidad de Usme. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/z5ASc7EdWV — Revista Semana (@RevistaSemana) December 8, 2025

Después las conducía bajo presión a zonas boscosas del Parque Entrenubes, ubicado en el extremo suroriental de Bogotá, donde las agredía físicamente, abusaba de ellas y les hurtaba sus pertenencias.

Entre los casos que se conocieron está el ocurrido el 16 de junio de 2025, cuando agredió sexualmente a tres hermanas en el sector conocido como El Polígono, ubicado en el sector de la localidad de Usme.

En esa ocasión, el sujeto habría ingresado de manera violenta a una vivienda, intimidando a los residentes con un arma cortopunzante, reduciéndolos y atacando sexualmente a las jóvenes.

Otro caso que resaltaron las autoridades fue el 1.º de junio de 2025, cuando interceptó a una adolescente de 16 años que paseaba a su mascota en el parque. El hombre la intimidó con arma cortopunzante y la condujo a un lugar apartado donde fue víctima del ataque.

La Policía explicó que durante el procedimiento de captura, el hombre de 29 años intentó engañar a los uniformados, identificándose con datos de terceras personas.

Alias el Zarco también presenta registros judiciales por violencia intrafamiliar, hurto, y habría cumplido condena en un centro carcelario. En este momento, fue enviado nuevamente a prisión por un juez de la República.

El comandante de la Mebog, brigadier general Giovanni Cristancho, explicó los detalles de la captura de alias el Zarco, presunto abusador sexual en la localidad de Usme. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/A4NXuk33b0 — Revista Semana (@RevistaSemana) December 8, 2025