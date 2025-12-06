Suscribirse

BOGOTÁ

Crisis de seguridad en Bogotá: las alarmantes cifras que tienen en jaque a la capital

La capital colombiana atravesó una difícil semana en materia de delitos. Aunque las cifras aseguran que todo mejora, la gente en la calle se siente desprotegida.

Redacción Semana
6 de diciembre de 2025, 7:07 a. m.
El asalto armado a una joyería en Chapinero, el asesinato de Jean Claude Bossard para despojarlo de sus pertenencias, los múltiples videos en redes en los que se observa a bandas criminales hurtando carros en el occidente de la ciudad y el hartazgo ciudadano –que ya se traduce en episodios de intolerancia asesina– han sido la radiografía de los últimos días en la capital.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá.
Aunque las cifras de la Secretaría de Seguridad muestran un panorama distinto al que se vive en las calles y aparentan una mejoría en casi todos los delitos en Bogotá, lo cierto es que sus habitantes se sienten cada vez más inseguros en su propio entorno.

Así quedó plasmado en la última encuesta de percepción de Bogotá Cómo Vamos, en la que el 64 por ciento de los capitalinos aseguran sentirse inseguros.

En contravía de eso, las cifras oficiales muestran reducciones de 3 por ciento en los homicidios, de 5 por ciento en el hurto común y de hasta 23 por ciento en las extorsiones. Sin embargo, esos resultados no se traducen en una Bogotá que camine segura o, al menos, no para el ciudadano de a pie.

Entre los mayores temores de los bogotanos, según la encuesta, están los atracos callejeros, el robo a sus viviendas, la acción de las pandillas en las calles y los atracos masivos en tiendas y comercios. Y si se habla del tipo de armas con las que se delinque, el panorama tampoco es positivo. La mayoría de los asesinatos en la capital se ha cometido con armas de fuego, con 621 casos.

Luego, armas cortopunzantes, con un registro de 274 casos y, finalmente, 73 hechos cometidos con objetos contundentes.

Panorama de los delitos en Bogotá:

Homicidios: 1.006 1 de enero a 30 de noviembre

Homicidios en medio de hurtos: 30

