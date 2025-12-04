Indignado, el alcalde Carlos Fernando Galán hizo revelación sobre menor que le habría quitado la vida al joven Jean Claude Bossard

El pasado martes 2 de diciembre, a la 1:30 p. m., un joven de 29 años identificado como Jean Claude Bossard fue asesinado en medio de un intento de hurto en plena vía pública del barrio Chicó Navarra, localidad de Usaquén, norte de Bogotá.

Ese día, el joven oriundo de Barranquilla fue abordado por dos sujetos que iban en una moto. Uno de estos criminales lo asaltó y empezó un forcejeo, recibiendo finalmente varios impactos de bala.

Sin embargo, por esa zona de la ciudad iba pasando un policía a bordo de una bicicleta, quien accionó su arma de dotación contra los delincuentes, dando de baja al que iba conduciendo la moto.

Entre tanto, el sujeto que disparó contra Jean Claude Bossard fue capturado. Se trata de un menor de edad que había sido detenido en su momento por delitos de hurto calificado.

Precisamente, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se mostró indignado esta mañana de jueves, 4 de diciembre, mientras revelaba que el presunto menor asesino estaba bajo la condición de “libertada vigilada”, luego de que así lo determinara un juez, durante el mes de octubre.

Y fue bajo esa condición que el menor siguió delinquiendo y, finalmente, asesinando a Jean Claude.

“Había sido capturado en el mes de mayo. Había sido capturado por el delito de hurto calificado. Este joven es un menor de edad, tiene 16 años, fue capturado en mayo, aceptó cargos por ese delito de hurto calificado y enfrentó el proceso en libertad, y en el mes de octubre, hace menos de dos meses, recibió una sanción de libertad vigilada, que contempla el Código de Infancia y Adolescencia”.

Y agregó Galán: “Entonces, eso nos debe llevar a una reflexión: esta es una persona que ya había sido capturada por un delito en el cual, según la tipificación del mismo, probablemente ocurrió violencia y amenaza con algún tipo de arma a la víctima, y meses después, cuando está cumpliendo su sanción, porque está en medio de una sanción de libertad vigilada, comete otro delito y termina asesinando a otra persona”.

Jean Claude Bossard era administrador de empresas y un apasionado por las motos. | Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: jc_boss14

Es de destacar que, en las últimas horas, un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes le imputó al menor los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; tentativa de hurto calificado, las tres conductas agravadas; y falsedad marcaria.