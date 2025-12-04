Suscribirse

Nación

Aparece video del momento exacto en que policía disparó a ladrones que mataron a joven durante robo en Bogotá

El uniformado se movilizaba en una bicicleta, pero no dudó en bajarse y responder ante el crimen.

Redacción Nación
4 de diciembre de 2025, 2:59 p. m.
Imágenes que muestran el momento en el que el policía le disparó a los ladrones.
Imágenes que muestran el momento en el que el policía le disparó a los ladrones. | Foto: Noticias Caracol

Se conoció un nuevo video sobre el crimen de Jean Claude Bossard, el joven de 29 años que murió durante un atraco en Bogotá. Al parecer, los ladrones le iban a quitar una cadena, pero se opuso y recibió un disparo en el pecho.

Ahora, Noticias Caracol reveló el momento exacto en el que un policía responde al hurto y comienza a dispararles a los delincuentes cuando intentaban escapar: el que iba manejando la moto murió y su cómplice, un menor de 16 años de edad, terminó herido.

Aquí se ve al uniformado corriendo después de haber impactado a los delincuentes.
Aquí se ve al uniformado corriendo después de haber impactado a los delincuentes. | Foto: Noticias Caracol

En las imágenes se ve al uniformado transitar en una bicicleta por un andén de la Avenida 19; fue en ese momento que observó lo sucedido. El agente, sin pensarlo dos veces, se bajó de la bicicleta, desenfundó su arma de fuego y se lanzó a la vía pese a que venía una motocicleta.

Contexto: Se conoce lo que hizo Jean Claude Bossard antes de ser asesinado en robo en Bogotá: su padre contó hacia dónde iba cuando lo mataron

Aunque por poco es atropellado, corrió hasta el centro del carril y allí comenzó a disparar contra los delincuentes, que nunca frenaron. Incluso, el parrillero le apuntó al agente con la misma arma con la que segundos antes mató al joven.

La acción del uniformado ayudó a que los delincuentes no escaparan del sitio después del crimen, logró impactar a los dos y cayeron a la vía: uno murió y el otro recibió el impacto en un brazo, por lo que tuvo que ser trasladado hasta un centro médico.

Estos delincuentes, según confirmaron las autoridades, tenían azotado el sector, habían participado en más robos y harían parte de una banda que es conocida como los de la moto naranja.

Contexto: “Le dije ‘Vamos a almorzar’”: la última charla de Jean Claude con su padre antes del fatal atraco en el norte de Bogotá

Este video se suma al que se conoció poco después del crimen, en el que se ve la forma en la que Jean Claude forcejeó con el delincuente y este le disparó. Todo esto hace parte de la investigación que se adelanta.

El menor de 16 años fue llevado hasta un hospital y aprehendido por el crimen; fue imputado por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y tentativa de hurto calificado, aunque solo aceptó tres de los cargos.

La familia de la víctima y sus allegados, especialmente su padre, han hecho un constante llamado para que todo lo ocurrido sea esclarecido y haya justicia por el asesinato del joven de 29 años.

Noticias relacionadas

