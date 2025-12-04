Se conoció un nuevo video sobre el crimen de Jean Claude Bossard, el joven de 29 años que murió durante un atraco en Bogotá. Al parecer, los ladrones le iban a quitar una cadena, pero se opuso y recibió un disparo en el pecho.

Ahora, Noticias Caracol reveló el momento exacto en el que un policía responde al hurto y comienza a dispararles a los delincuentes cuando intentaban escapar: el que iba manejando la moto murió y su cómplice, un menor de 16 años de edad, terminó herido.

Aquí se ve al uniformado corriendo después de haber impactado a los delincuentes. | Foto: Noticias Caracol

En las imágenes se ve al uniformado transitar en una bicicleta por un andén de la Avenida 19; fue en ese momento que observó lo sucedido. El agente, sin pensarlo dos veces, se bajó de la bicicleta, desenfundó su arma de fuego y se lanzó a la vía pese a que venía una motocicleta.

Aunque por poco es atropellado, corrió hasta el centro del carril y allí comenzó a disparar contra los delincuentes, que nunca frenaron. Incluso, el parrillero le apuntó al agente con la misma arma con la que segundos antes mató al joven.

La acción del uniformado ayudó a que los delincuentes no escaparan del sitio después del crimen, logró impactar a los dos y cayeron a la vía: uno murió y el otro recibió el impacto en un brazo, por lo que tuvo que ser trasladado hasta un centro médico.

#Bogotá | Noticias Caracol obtuvo el video del policía que interceptó a los asaltantes que le quitaron la vida a Jean Claude Bossard. Los involucrados ya habrían cometido varios atracos en el sector.



Estos delincuentes, según confirmaron las autoridades, tenían azotado el sector, habían participado en más robos y harían parte de una banda que es conocida como los de la moto naranja.

Este video se suma al que se conoció poco después del crimen, en el que se ve la forma en la que Jean Claude forcejeó con el delincuente y este le disparó. Todo esto hace parte de la investigación que se adelanta.

El menor de 16 años fue llevado hasta un hospital y aprehendido por el crimen; fue imputado por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y tentativa de hurto calificado, aunque solo aceptó tres de los cargos.