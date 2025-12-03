Identifican al joven que fue asesinado durante atraco en Bogotá: se conocen nuevos detalles de la víctima

Un nuevo hecho de inseguridad se presentó este martes, 2 de diciembre, en la ciudad de Bogotá y dejó a un joven asesinado. La víctima perdió la vida después de recibir disparos por oponerse a un atraco; todo quedó registrado en una cámara de seguridad.

Posteriormente al robo, los delincuentes emprendieron la huida en una motocicleta y hubo un cruce de disparos con un policía, quien logró dar de baja al conductor y capturó a su cómplice; sería un menor de 16 años.

SEMANA se abstiene de publicar el video por respeto a los familiares de la víctima. | Foto: API

La víctima fue identificada como Jean-Claude Bossard, un joven de 29 años a quien la inseguridad que se vive en la capital del país le arrebató la vida.

Según se ha podido conocer, era un administrador de empresas y había nacido en Barranquilla, pero desde hace un buen tiempo estaba radicado en Bogotá persiguiendo sus sueños.

Bossard se estaba haciendo un nombre en los sectores financiero y comercial; poco a poco iba creciendo en este mundo. De hecho, en 2018 se desempeñó como coordinador de logística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en la capital del Atlántico.

Además, medios regionales han informado que se graduó como bachiller del Colegio Alemán en Barranquilla. Actualmente, estaba cursando el décimo semestre de la carrera de Administración de Empresas.

En sus redes sociales tenía más de 2.000 seguidores y compartía contenido relacionado con motos y aspectos de su vida personal.

La víctima fue identificada como Jean Claude Bossard. | Foto: API

El robo y asesinato

De acuerdo con la Policía, la víctima se desplazaba por las calles de Usaquén cuando fue interceptada por los delincuentes que se movilizaban en una moto.

En un video se ve el momento en el que Bossard se resistió al robo y comenzó a forcejear con el delincuente. Tras algunos segundos, este último le disparó después de que el joven se le abalanzara.

El barranquillero quedó en el piso, mientras que el ladrón corrió rápidamente hasta la motocicleta para intentar escapar del sitio. Sin embargo, fue en ese momento en el que la Policía los interceptó.

Un uniformado logró dar de baja al conductor de la moto, lo que permitió la captura del otro sujeto, quien sería el que disparó el arma de fuego en contra del joven.

Al parecer, estos hombres harían parte de una banda y ya serían reconocidos en la zona por cometer varios robos; tenían atemorizados a los habitantes de este sector. Incluso, los llamaban la banda de la moto naranja.