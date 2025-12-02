El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó el asesinato de Jean Claude Bossard en un intento de hurto en la 108 con 19, en el norte de la ciudad.

El mandatario advirtió que la Policía ya tenía en el radar a los delincuentes que cometieron este violento hecho sobre las 2:20 de la tarde de este martes, 2 de diciembre.

“Hace cerca de 15 días, por denuncias ciudadanas, alertamos a la Policía de la presencia de una moto sospechosa de color naranja en ese mismo sector. La Policía ya tenía esa moto en el radar por un hecho ocurrido el 10 de noviembre pasado en el que hubo un enfrentamiento con delincuentes que se movilizaban en un vehículo de esas características”, dijo inicialmente Galán.

Lamento profundamente el asesinato de Jean Claude Bossard en un intento de hurto en la 108 con 19.



En los hechos, uno de los ladrones fue abatido y el otro capturado. Casos como este no pueden seguir ocurriendo en Bogotá. Le he pedido a @SeguridadBOG y a la @PoliciaBogota que… pic.twitter.com/IGWdSdOSoF — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) December 3, 2025

El alcalde mencionó que, desde ese momento, la Policía empezó a trabajar con la comunidad para identificar y capturar a los hombres que se movilizaban y cometían delitos en esa moto.

“Se reforzó la vigilancia y los grupos especializados de reacción. Desafortunadamente, a pesar de la alerta y las acciones de búsqueda, no fue posible capturarlos y hoy un ciudadano es asesinado en estos hechos”, detalló.

Banda criminal que azotaba el sector de Santa Paula. | Foto: Redes sociales

Galán entregó detalles de como ocurrió este nuevo hecho de violencia que enluta a una familia: “Los ladrones, dos hombres, intentaron robarlo. El oponente de resistencia forcejea y recibe un disparo. Un policía de la vigilancia del sector reaccionó de inmediato y al enfrentarse a los delincuentes abatió a uno y dejó herido al otro, un menor de edad que fue capturado”.

El alcalde rechazó esta situación que mantiene atemorizada a la comunidad en general: “Estos hechos no deberían pasar en Bogotá. Por más esfuerzos que hagamos y aunque los homicidios por hurtos hayan disminuido este año, somos conscientes de que hechos como este nos hacen retroceder en la lucha contra el crimen”.

Imágenes de la balacera en Bogotá. | Foto: Pantallazo de video tomado de la cuenta en X: @UltimaHoraCR

Por último, Galán dio a conocer que en el más reciente Consejo de Seguridad, pidió un informe especial sobre este tipo de delitos para priorizar la captura de los responsables de homicidios en medio de atracos.