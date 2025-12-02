Suscribirse

Bogotá

Alcalde Galán entrega detalles del hombre asesinado en el norte de Bogotá; advierte que la Policía ya tenía en el radar a los delincuentes

El mandatario rechazó esta situación de violencia que mantiene atemorizada a la comunidad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

3 de diciembre de 2025, 2:59 a. m.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó el asesinato de Jean Claude Bossard.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó el asesinato de Jean Claude Bossard. | Foto: Colprensa / API

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó el asesinato de Jean Claude Bossard en un intento de hurto en la 108 con 19, en el norte de la ciudad.

El mandatario advirtió que la Policía ya tenía en el radar a los delincuentes que cometieron este violento hecho sobre las 2:20 de la tarde de este martes, 2 de diciembre.

Contexto: Balacera en el barrio Santa Paula, al norte de Bogotá, deja dos personas muertas, incluido el criminal

“Hace cerca de 15 días, por denuncias ciudadanas, alertamos a la Policía de la presencia de una moto sospechosa de color naranja en ese mismo sector. La Policía ya tenía esa moto en el radar por un hecho ocurrido el 10 de noviembre pasado en el que hubo un enfrentamiento con delincuentes que se movilizaban en un vehículo de esas características”, dijo inicialmente Galán.

El alcalde mencionó que, desde ese momento, la Policía empezó a trabajar con la comunidad para identificar y capturar a los hombres que se movilizaban y cometían delitos en esa moto.

“Se reforzó la vigilancia y los grupos especializados de reacción. Desafortunadamente, a pesar de la alerta y las acciones de búsqueda, no fue posible capturarlos y hoy un ciudadano es asesinado en estos hechos”, detalló.

Banda criminal que azotaba el sector de Santa Paula
Banda criminal que azotaba el sector de Santa Paula. | Foto: Redes sociales

Galán entregó detalles de como ocurrió este nuevo hecho de violencia que enluta a una familia: “Los ladrones, dos hombres, intentaron robarlo. El oponente de resistencia forcejea y recibe un disparo. Un policía de la vigilancia del sector reaccionó de inmediato y al enfrentarse a los delincuentes abatió a uno y dejó herido al otro, un menor de edad que fue capturado”.

El alcalde rechazó esta situación que mantiene atemorizada a la comunidad en general: “Estos hechos no deberían pasar en Bogotá. Por más esfuerzos que hagamos y aunque los homicidios por hurtos hayan disminuido este año, somos conscientes de que hechos como este nos hacen retroceder en la lucha contra el crimen”.

Balacera en Bogotá
Imágenes de la balacera en Bogotá. | Foto: Pantallazo de video tomado de la cuenta en X: @UltimaHoraCR

Por último, Galán dio a conocer que en el más reciente Consejo de Seguridad, pidió un informe especial sobre este tipo de delitos para priorizar la captura de los responsables de homicidios en medio de atracos.

Seguiremos trabajando para que así sea, pero estos hechos son un campanazo para todos, para la policía y para nosotros. No podemos seguir reaccionando. No nos puede seguir pasando que, a pesar de las alertas, los delincuentes sigan o puedan seguir cometiendo crímenes en nuestra ciudad”, puntualizó el alcalde de Bogotá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. James Rodríguez habló con figura de Santa Fe: hizo confesión que sorprendió a la hinchada

2. Trump celebra una “gran conversación” con presidente latinoamericano, tras sellar una importante alianza contra el crimen

3. Revelan video del universitario asesinado en el norte de Bogotá en un intento de robo; este viernes era su cumpleaños

4. Navidad millonaria: los números de Walter Mercado para ganar la lotería el 3 diciembre

5. Este sería el mejor grupo para la Selección Colombia en el Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AsesinatoCrimenBogotáCarlos Fernando Galán

Noticias Destacadas

La víctima fue identificada como Jean Claude Bossard.

Revelan video del universitario asesinado en el norte de Bogotá en un intento de robo; este viernes era su cumpleaños

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó el asesinato de Jean Claude Bossard.

Alcalde Galán entrega detalles del hombre asesinado en el norte de Bogotá; advierte que la Policía ya tenía en el radar a los delincuentes

Discrepancias entre el alcalde de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca, por pico y placa a vehículos foráneos.

Pico y placa para vehículos foráneos: discrepancia entre alcalde de Bogotá y gobernador de Cundinamarca se abordará este miércoles

Redacción Economía

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.