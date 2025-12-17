Lo que dice la familia de Jean Claude Bossard tras la condena al menor que lo asesinó en el norte de Bogotá

Tras el asesinato de Jean Claude Bossard, un caso que conmocionó al país entero, este miércoles 17 de diciembre se conoció la condena contra el menor de edad que le disparó al joven durante un intento de robo. Horas después del fallo, la familia de la víctima habló públicamente y expresó su postura frente a la decisión judicial.

El menor de edad, que tenía 16 años al momento de los hechos, fue sancionado con siete años y seis meses de privación de la libertad en un centro especializado, luego de aceptar tres cargos dentro del proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación. La pena fue impuesta por un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

Condenan a menor que asesinó a Jean Claude Bossard ¿Cuántos años recibió?

Aunque la familia aseguró que respeta la decisión tomada por el juez, el padre del joven asesinado expresó su inconformidad y señaló que la sanción no repara el daño causado. “Nosotros acatamos la decisión del juez porque hay que jugar dentro de las reglas que tenemos. El muchacho es un menor y, por lo tanto, la condena máxima era de ocho años”, dijo el padre de Jean Claude a CityTV.

Sin embargo, después expresó el sentimiento que hoy lo acompaña como padre: “Todos sabemos que eso es irrisorio para el daño que nos hizo y cómo nos dañó la vida”.

Jean Claude tenía 29 años y se encontraba en Bogotá cuando fue abordado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta con placas falsas. los agresores intentaron robarlo y, en medio del forcejeo, uno de ellos le disparó en varias ocasiones. El joven murió en el lugar.

Aparece nuevo video que muestra el momento en que Jean Claude Bossard es perseguido y asesinado por menor de 16 años

Uno de los delincuentes fue abatido por un policía que reaccionó al ataque. El otro, quien conducía la motocicleta, resultó herido y fue capturado en flagrancia. Ese menor es quien ahora deberá cumplir la sanción impuesta por la justicia.

De acuerdo con la Fiscalía, el adolescente aceptó los cargos de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y tentativa de hurto calificado, todas las conductas agravadas. El delito de falsedad marcaria no fue aceptado y continúa en proceso.

El ente acusador explicó que la sanción corresponde a una decisión de primera instancia y que contra ella proceden los recursos de ley, tal como lo establece el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia.

Jean Claude Bossard fue enterrado el mismo día de su cumpleaños; así fue el último adiós: “Esto es muy duro”

Más allá de la decisión que hoy se tomó, el padre de Jean Claude recordó que su familia había viajado a Bogotá para celebrar el cumpleaños número 30 del joven. El plan era compartir unos días juntos, pero terminaron enfrentando una tragedia inesperada.

“Él me había llamado y me dijo: ‘voy a poner una fecha para alcanzar a estar en la final’”, contó el padre, al recordar una conversación previa con su hijo, hincha del Atlético Junior, que esperaba viajar a Barranquilla para las fiestas. Ese regreso nunca ocurrió. En lugar de ello, la familia asistió a una misa en su honor.