Jean Claude Bossard fue enterrado el mismo día de su cumpleaños; así fue el último adiós: “Esto es muy duro”

Este viernes 5 de diciembre quedará marcado para siempre en la familia de Jean Claude Bossard, el joven que fue asesinado en medio de un intento de robo en el norte de Bogotá.

Sus familiares, que viven en Barranquilla, habían viajado hasta la capital del país para celebrar los 30 de años de este joven, pero nunca se imaginaron que el día de su cumpleaños lo fueran a enterrar.

El colombo-francés, que recientemente se había graduado de administrador de empresas, cumplía años este viernes, mismo día en que su familia y amigos le dieron el último adiós.

“Soy un padre que tiene que enterrar a su hijo cuando cumple los 30 años, el día de su cumpleaños”, dijo en diálogo con el medio digital Testigo directo, Jean Claude Bossard, padre del joven.

Al costado derecho Jean-Claude Bossard, joven asesinado en Bogotá. | Foto: Pantallazos de video tomado de Noticias Caracol.

La vida de este hombre de 29 años fue arrebatada de dos disparos el pasado martes 2 de diciembre sobre el mediodía, en el barrio Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén.

“Yo estaba precisamente en Bogotá, porque vine, él cumplía 30 años, una ocasión especial, y en su cumpleaños lo voy es a enterrar. Eso es muy duro. Y a los padres que les pasa esto, no hay derecho que siga pasando”, mencionó el padre.

Jean Claude Bossard recordó en el mencionado medio lo último que le dijo su hijo horas antes de la tragedia: “Ese día salió de la casa a las 10:00 a. m., y me dijo, no voy a almorzar contigo porque tengo trabajo, tengo unas pólizas que hacer, y le dije, ¿te vas en la moto? Y me dijo, no, me voy a pie, porque la moto la tengo en el taller”.

Por este crimen hay un menor de edad que fue capturado en flagrancia, quien posteriormente fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación.