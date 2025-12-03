Bogotá
El mensaje de Galán tras la judicialización del presunto asesino de Jean-Claude Bossard: “Que haya justicia en este caso”
El mandatario se refirió puntualmente al menor de 16 años capturado por este homicidio y quien aceptó los cargos.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien ha rechazado el asesinato de Jean-Claude Bossard, ocurrido el 2 de diciembre en el norte de la ciudad, se volvió a pronunciar.
En esta ocasión, el mandatario de los bogotanos, se refirió puntualmente al menor de 16 años capturado por este homicidio y que fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación este 3 de diciembre.
“El adolescente capturado en flagrancia en el intento de robo y asesinato de Jean Claude Bossard ayer en Bogotá, fue judicializado por la Fiscalía”, dijo inicialmente el alcalde en su cuenta personal de la red social de X.
El Ministerio Público presentó ante un juez de control de garantías evidencias contundentes que dan cuenta de la presunta responsabilidad de este sujeto en la muerte de la víctima de 29 años.
“Este joven aceptó cargos y deberá responder por homicidio, porte de armas y hurto calificado. Desde la alcaldía acompañaremos y trabajaremos con las autoridades judiciales para que haya justicia en este caso”, puntualizó Galán.
La Fiscalía dio a conocer que un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes le imputó los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; tentativa de hurto calificado, las tres conductas agravadas; y falsedad marcaria.
“El joven aceptó tres de los cargos en su contra, excepto el de falsedad marcaria. Por disposición del juez de control de garantías deberá cumplir medida de internamiento preventivo en centro especializado”, detalló la entidad a través de un comunicado.
Este sujeto fue capturado luego de que unidades de la Policía Nacional que llegaron al lugar se enfrenaran con los dos señalados agresores que pretendían robar a Jean-Claude Bossard.
Uno de los presuntos delincuentes murió, mientras que el menor de edad quedó herido y fue aprehendido en flagrancia, en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá.