Bogotá

El mensaje de Galán tras la judicialización del presunto asesino de Jean-Claude Bossard: “Que haya justicia en este caso”

El mandatario se refirió puntualmente al menor de 16 años capturado por este homicidio y quien aceptó los cargos.

4 de diciembre de 2025, 2:24 a. m.