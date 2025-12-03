Papá de joven asesinado en el norte de Bogotá recordó con dolor el consejo que le habían dado a su hijo: “Le habíamos insistido mucho”

Este martes 2 de diciembre, a eso de la 1:30 p.m., dos delincuentes mataron a un joven de 29 años identificado como Jean-Claude Bossard, en medio de un intento de robo.

Todo ocurrió minutos después de que el joven, oriundo de Barranquilla, saliera de un restaurante ubicado en el barrio Santa Paula, localidad de Usaquén, al norte de Bogotá.

Sin embargo, cuando caminaba por la avenida 19, con calle 107, uno de los delincuentes lo abordó con un arma de fuego para robarlo y empezó un forcejeo entre ambos.

Luego, en cuestión de segundos, el criminal accionó su arma de fuego contra Jean-Claude Bossard, quien quedó gravemente herido y terminó muriendo en un hospital cercano, debido a la gravedad de las heridas.

Entre tanto, el otro delincuente, el conductor de la moto, fue dado de baja por la Policía, mientras que el ladrón que accionó su arma contra el joven, fue capturado por los uniformados.

Al costado derecho Jean-Claude Bossard, joven asesinado en Bogotá. | Foto: Pantallazos de video tomado de Noticias Caracol.

En Noticias Caracol habló Jean Claude Bossard, papá del joven asesinado y recordó con dolor el consejo que en varias ocasiones le había hecho su familia. Le habían pedido que se fuera a vivir a París, ciudad donde está la hermana de él.

“Nosotros somos colombianos y franceses, tenemos las dos nacionalidades y él hablaba francés, inglés, español y alemán. Y le habíamos insistido mucho que se fuera, pero él amaba a Colombia. Él decía ‘yo de aquí no me voy, este es mi país, es mi tierra’. Y amaba a su Junior, era hincha del Junior de Barranquilla a morir. Amaba mucho a su país, amaba a Barranquilla. Y nunca se quiso ir a pesar de que le decíamos ‘mira, las oportunidades son estas, puedes hacer esto, sino quieres haz esto’; y dijo ‘no, no papá, mi vida es aquí, mi vida es en Colombia, Colombia es el país que yo quiero’. Y nunca se fue”, contó Bossard en Noticias Caracol.

En entrevista con el noticiero citado anteriormente, Bossard también dijo que había llegada a Bogotá recientemente, precisamente para celebrar el cumpleaños 30 del joven, el próximo viernes 5 de diciembre.