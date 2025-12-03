Suscribirse

NACIÓN

Papá de joven asesinado en el norte de Bogotá recordó con dolor el consejo que le habían dado a su hijo: “Le habíamos insistido mucho”

Jean-Claude Bossard fue asesinado a manos de dos delincuentes, este martes 2 de diciembre.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
3 de diciembre de 2025, 4:49 p. m.
Jean-Claude Bossard
Jean-Claude Bossard, el joven asesinado en Usaquén. | Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: jc_boss14

Este martes 2 de diciembre, a eso de la 1:30 p.m., dos delincuentes mataron a un joven de 29 años identificado como Jean-Claude Bossard, en medio de un intento de robo.

Todo ocurrió minutos después de que el joven, oriundo de Barranquilla, saliera de un restaurante ubicado en el barrio Santa Paula, localidad de Usaquén, al norte de Bogotá.

Contexto: Desgarrador relato del padre de joven asesinado por robarlo en Bogotá: así se enteró de su muerte

Sin embargo, cuando caminaba por la avenida 19, con calle 107, uno de los delincuentes lo abordó con un arma de fuego para robarlo y empezó un forcejeo entre ambos.

Luego, en cuestión de segundos, el criminal accionó su arma de fuego contra Jean-Claude Bossard, quien quedó gravemente herido y terminó muriendo en un hospital cercano, debido a la gravedad de las heridas.

Entre tanto, el otro delincuente, el conductor de la moto, fue dado de baja por la Policía, mientras que el ladrón que accionó su arma contra el joven, fue capturado por los uniformados.

Al costado derecho Jean-Claude Bossard, joven asesinado en Bogotá.
Al costado derecho Jean-Claude Bossard, joven asesinado en Bogotá. | Foto: Pantallazos de video tomado de Noticias Caracol.

En Noticias Caracol habló Jean Claude Bossard, papá del joven asesinado y recordó con dolor el consejo que en varias ocasiones le había hecho su familia. Le habían pedido que se fuera a vivir a París, ciudad donde está la hermana de él.

“Nosotros somos colombianos y franceses, tenemos las dos nacionalidades y él hablaba francés, inglés, español y alemán. Y le habíamos insistido mucho que se fuera, pero él amaba a Colombia. Él decía ‘yo de aquí no me voy, este es mi país, es mi tierra’. Y amaba a su Junior, era hincha del Junior de Barranquilla a morir. Amaba mucho a su país, amaba a Barranquilla. Y nunca se quiso ir a pesar de que le decíamos ‘mira, las oportunidades son estas, puedes hacer esto, sino quieres haz esto’; y dijo ‘no, no papá, mi vida es aquí, mi vida es en Colombia, Colombia es el país que yo quiero’. Y nunca se fue”, contó Bossard en Noticias Caracol.

Contexto: Se conoce el último video que grabó el joven minutos antes de ser asesinado durante un robo en Bogotá: “Tiro un facto y me voy”

En entrevista con el noticiero citado anteriormente, Bossard también dijo que había llegada a Bogotá recientemente, precisamente para celebrar el cumpleaños 30 del joven, el próximo viernes 5 de diciembre.

“Mi hijo cumplía años el próximo viernes y desafortunadamente como se están dando las cosas, ese día lo vamos a enterrar”, destacó Bossard.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Dron capta en vivo el robo de una moto en la vía Panamericana y guía operativo que terminó con cinco vehículos recuperados

2. Renuncias en el Concejo de Barranquilla para aspiraciones al Congreso: Estefanel Gutiérrez, el ‘bendecido’ de Fuad Char

3. Ejército desmantela red de minería ilegal que contaminaba la cuenca del río Caquetá

4. España se pronuncia sobre la intervención militar en Venezuela: “No atizaremos ningún fuego”

5. Confirman el gigante de Brasil que va por Sebastián Villa: pagaría 8 millones de dólares

LEER MENOS

Noticias relacionadas

RoboLadronesAsesinato

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.