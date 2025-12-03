Se conoce el último video que grabó joven minutos antes de ser asesinado durante robo en Bogotá: “Tiro un facto y me voy”

El asesinato de Jean-Claude Bossard, de 29 años, ha desatado gran indignación en la ciudad de Bogotá. El joven murió después de recibir un disparo en medio de un intento de robo en la avenida 19 con calle 107.

En un video, que le está dando la vuelta a las redes sociales, se ve cuando la víctima forcejeó con el delincuente, quien tendría 16 años, y quedó en el piso tras recibir el tiro.

Este fue el joven que murió en medio del atraco en Bogotá. | Foto: API

Posteriormente, el ladrón se subió a una motocicleta e intentó escapar, pero fue interceptado por la Policía: su cómplice murió y él resultó herido en un brazo.

En las últimas horas, se conoció un video que sería el último que grabó Bossard pocos minutos antes de que lo mataran. El joven cursaba décimo semestre de Administración de Empresas y, además, hacía contenido en redes sociales.

En las plataformas compartía cosas sobre motos y también hacía referencia a su vida personal. Fue precisamente por allí que publicó el material fílmico poco antes de que la tragedia sucediera.

En las imágenes se le ve a la víctima caminando por la calle, al parecer iba rumbo a su trabajo, y en un momento habló sobre la gente que se aprovecha de otras personas.

Este fue el último mensaje de joven asesinado en intento de robo en Bogotá. pic.twitter.com/PNspO2qUsV — Pura Censura Oficial (@PuraCensuraOf) December 3, 2025

“Mientras camino a la oficina, tiro un facto y me voy. Aquí en Colombia es impresionante cómo la gente confunde ser decente con ser culo de hueva. La gente quiere aprovecharse de ti porque eres decente”, manifestó.

Bossard cerró el video diciendo: “No entiendo”.

Al parecer, pocos minutos después fue cuando se encontró con los delincuentes que supuestamente pretendían robarle su cadena. Sin embargo, el joven no se dejó y forcejeó con el menor de edad, quien le terminó disparando y acabando con su vida.

Por el momento, las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes del caso y se conocen pocos detalles de los dos delincuentes que estuvieron detrás del crimen.

El adolescente de 16 años fue aprehendido por la Policía y tuvo que ser trasladado a un centro médico por la herida que sufrió en el brazo, aunque aparentemente ya está fuera de peligro.

Al parecer, estos sujetos tenían azotado de robos este sector y ya eran conocidos porque siempre andaban en una moto de color naranja, la misma en la que cometieron el crimen del ciudadano barranquillero.