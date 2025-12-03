Suscribirse

Nación

Revelan fotos de los ladrones que mataron a joven durante robo en Bogotá: uno tiene 16 años

Los sujetos son señalados de cometer varios robos en la zona a bordo de una motocicleta de color naranja.

Redacción Nación
3 de diciembre de 2025, 1:29 p. m.
El sitio en el que fue dado de baja el delincuente y la víctima del atraco.
| Foto: API

Hay consternación en Bogotá por el asesinato de Jean-Claude Bossard, un joven de 29 años que perdió la vida después de recibir un disparo durante un atraco.

Todo ocurrió en la tarde de este martes, 2 de diciembre, en la avenida 19 con calle 107 y quedó registrado en un impactante video. En el audiovisual se ve cuando la víctima forcejea con el delincuente y este acciona su arma de fuego, dejándolo en el piso.

Balacera en Bogotá
| Foto: Pantallazo de video tomado de la cuenta en X: @UltimaHoraCR

Con el paso de las horas, poco a poco se han ido conociendo más detalles del caso y recientemente se revelaron dos fotos de los señalados delincuentes; uno de ellos es un menor de tan solo 16 años.

Las imágenes fueron dadas a conocer por Noticias Caracol y rápidamente se han hecho virales.

En la primera se ve a los delincuentes a bordo de una motocicleta, la misma en la que intentaron cometer el hurto a Bossard. El vehículo es de color naranja; un dato clave es que no sería la primera vez que roban en este sector de la capital.

Contexto: Identifican al joven que fue asesinado durante atraco en Bogotá: se conocen nuevos detalles de la víctima

De hecho, estos sujetos, que podrían ser parte de una organización, tenían atemorizados a los habitantes y ya eran conocidos como la banda de la moto naranja.

En la segunda fotografía se ve al sujeto que es señalado de forcejear con la víctima y dispararle en plena calle. Pese a que no se han conocido muchos datos, se ha confirmado que se trata de un menor de 16 años.

Estos fueron los sujetos señalados de robar y matar a un joven en Bogotá.
| Foto: Noticias Caracol

En la imagen se le ve sobre una camilla y con una bata, ya que durante el intento de escape fue impactado por un policía y presentaba una herida en el brazo, razón por la que tuvo que ser llevado a un hospital después de ser aprehendido.

El otro sujeto, quien iba manejando la motocicleta, fue dado de baja gracias a la rápida reacción del uniformado. Al parecer, tendría entre 25 y 30 años.

Contexto: Revelan video del universitario asesinado en el norte de Bogotá en un intento de robo; este viernes era su cumpleaños

Otro detalle importante es que no sería la primera vez que estos delincuentes tenían un cruce de disparos con la Policía, ya que el pasado 10 de noviembre se habría registrado otro enfrentamiento en medio de un robo, pero en esa oportunidad lograron escapar sin ningún problema.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó la muerte de Bossard y aseguró que desde hace varios días ya tenían identificado que había dos sujetos que estaban haciendo de las suyas montados en una moto naranja.

“Estos hechos no deberían pasar en Bogotá. Por más esfuerzos que hagamos y aunque los homicidios por hurtos hayan disminuido este año, somos conscientes de que hechos como este nos hacen retroceder en la lucha contra el crimen”, comentó.

El mandatario capitalino indicó que solicitó un informe especial con el objetivo de priorizar las capturas de delincuentes que han matado personas en medio de robos.

Por último, reiteró que seguirá adelante con la lucha frente al crimen. “No nos puede seguir pasando que a pesar de las alertas, los delincuentes sigan cometiendo crímenes en nuestra ciudad”, añadió.

