Desgarrador relato del padre de joven asesinado por robarlo en Bogotá: así se enteró de su muerte; “cumplía años y ese día lo enterraremos”

Consternación en Bogotá tras el brutal asesinato, este martes 2 de diciembre, de un joven identificado como Jean-Claude Bossard en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá, a manos de dos delincuentes que intentaban robarlo.

Los dos delincuentes se movilizaban en una moto. En una cámara de seguridad se observa que uno de los ladrones abordó al joven de 29 años para robarlo, pero este se resistió y empezó un forcejeo entre ambos.

Precisamente, en medio de ese forcejeo, el delincuente accionó su arma de fuego contra Jean-Claude Bossard, lo que acabó con su vida. Luego, en medio de la reacción de las autoridades, fue dado de baja el cómplice del asesino, es decir, el delincuente que iba conduciendo la moto.

Entretanto, el presunto asesino fue capturado por las autoridades.

Ahora, cuando han pasado pocas horas de esa tragedia, habló en Noticias Caracol Jean Claude Bossard, padre del joven asesinado, quien tenía una empresa dedicada a la venta de seguros.

En el noticiero citado anteriormente, Bossard recordó con dolor cómo se enteró de lo que le había pasado a su hijo, quien era oriundo de Barranquilla. “Nosotros estábamos en un almuerzo y nos informa uno de los compañeros de él [de la empresa de seguros], que cuando oyó el ruido, todo lo que pasaba, se devolvió, y ya lo encontró tirado en el piso; salimos inmediatamente para el hospital y cuando llegamos, él ya estaba muerto”.

De acuerdo con Bossard, minutos antes de ese hecho, su hijo había estado almorzando con unos amigos en un restaurante ubicado a pocos metros de su apartamento.

El padre del joven también recordó en Noticias Caracol que él, junto a su familia, llegó desde Barranquilla recientemente para celebrarle los cumpleaños al joven, el próximo viernes.

“Mi hijo cumplía años el próximo viernes y desafortunadamente como se están dando las cosas, ese día lo vamos a enterrar”, dijo Bossard, con la voz entrecortada.

En el piso, de azul, uno de los delincuentes dado de baja por la Policía. | Foto: Pantallazo de video tomado de la cuenta en X: @UltimaHoraCR

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció

Tras esa tragedia que se presentó este martes en el barrio Santa Paula, en la avenida 19, con calle 107, el alcalde Carlos Fernando Galán dijo que la Policía ya tenía en el radar a los delincuentes que acabaron con la vida de Jean-Claude Bossard.

“Hace cerca de 15 días, por denuncias ciudadanas, alertamos a la Policía de la presencia de una moto sospechosa de color naranja en ese mismo sector. La Policía ya tenía esa moto en el radar por un hecho ocurrido el 10 de noviembre pasado, en el que hubo un enfrentamiento con delincuentes que se movilizaban en un vehículo de esas características”, dijo inicialmente Galán.

Y agregó el mandatario de los capitalinos: “Se reforzó la vigilancia y los grupos especializados de reacción. Desafortunadamente, a pesar de la alerta y las acciones de búsqueda, no fue posible capturarlos y hoy un ciudadano es asesinado en estos hechos”.