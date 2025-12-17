Condenan a menor que asesinó a Jean Claude Bossard ¿Cuántos años recibió?

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer este miércoles, 17 de diciembre, que el menor de edad que habría presuntamente disparado y asesinado al universitario Jean Claude Bossard fue condenado.

De acuerdo con el reporte, un juez de conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), sancionó a esta persona luego de que aceptara voluntariamente los cargos en la audiencia de imputación.

“La decisión precisa que el joven infractor deberá permanecer 7 años y 6 meses privado de libertad en un centro de atención especializada por los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones; y tentativa de hurto calificado, las tres conductas agravadas”, detalló el comunicado de la Fiscalía.

Los hechos se presentaron cuando el implicado fue capturado en fragancia luego de un intercambio de disparos entre un Policía que estaba en el lugar contra este sujeto que estaba en compañía de un cómplice que fue abatido.

Los delincuentes, quienes se movilizaban en una motocicleta con placas falsas, abordaron a la víctima cuando transitaba por una vía pública del barrio Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

Jean Claude Bossard, administrador de empresas y oriundo de Barranquilla. Foto: Captura de pantalla

Estos sujetos pretendían despojar de sus pertenencias al joven de 29 años, quien en un intento por defenderse, forcejeó con los agresores y fue atacado en varias ocasiones con arma de fuego, lo que le causó la muerte.

“El proceso por el delito de falsedad, que no fue aceptado en la audiencia de imputación, continuará en curso. La sanción conocida es primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley. Este proceso se siguió de acuerdo con los parámetros definidos en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes”, puntualizó la Fiscalía.