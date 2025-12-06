En las últimas horas se conoció un nuevo video que muestra el momento exacto en el que fue asesinado, en medio de un robo en Bogotá, Jean Claude Bossard, joven barranquillero de 29 años.

Todo ocurrió el pasado martes, 2 de diciembre, en la avenida 19 con calle 107, en el norte de la capital del país.

En este nuevo audiovisual, que fue revelado por Noticias RCN, se muestra toda la secuencia desde el primer momento en el que el ladrón, quien tiene 16 años de edad, intenta quitarle sus pertenencias a la víctima, pero esta se resiste.

El presunto asesino de Jean Claude Bossard y su víctima. | Foto: SEMANA / API

En las imágenes se ve a Jean Claude caminando tranquilamente por la calle; según su papá, iba para la casa después de salir de un almuerzo con sus compañeros de trabajo. A pocos metros, está el señalado delincuente que lo sigue muy de cerca.

Una vez cree que es el momento para atacar, el delincuente no lo duda: desenfundó su arma de fuego y se lanzó sobre el joven barranquillero. Incluso, en ese momento pasaban algunas personas por la zona.

Ahí fue cuando comenzó la disputa entre los dos, ya que Bossard no quiso entregar sus pertenencias y se desató el forcejeo. A los pocos segundos, en la parte superior se alcanza a ver cuando el cómplice, quien manejaba la moto, llegó para intentar huir con el botín.

La pelea siguió por varios segundos y hasta se fueron hacia la vía, ya que todo comenzó en el andén. Un testigo miraba desde una moto.

Este es el momento en el que el delincuente persigue a la víctima. | Foto: Noticias RCN

Finalmente, se dio el terrible desenlace: el ladrón le disparó en el pecho a Jean Claude, se subió a la moto y emprendió la huida. Allí se terminó este nuevo video que es clave dentro de la investigación.

Posteriormente ocurre lo que se ve en otro material fílmico, un policía que pasaba por la zona montando bicicleta observó todo y enfrentó a los delincuentes, dando de baja al conductor de la moto e hiriendo al adolescente de 16 años, quien fue el que disparó contra la víctima.

El delincuente que accionó el arma aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación y fue aprehendido, por lo que está en poder de las autoridades.

La familia de la víctima, más precisamente su papá Jean Claude Bossard Serpa, le hizo un fuerte llamado a la justicia para que el caso no quede en la impunidad y exista justicia por lo ocurrido.

"Los menores con un arma en la mano no son menores, son asesinos. Eso hay que mirarlo muy bien, porque no podemos seguir dándoles palmaditas, eso no puede ser así. Segundo y muy importante, hay que revisar las entradas y salidas de la cárcel“, dijo.