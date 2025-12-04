Se conocen más detalles del caso de Jean Claude Bossard, el joven barranquillero de 29 años que murió tras recibir un disparo en el pecho en medio de un robo en la ciudad de Bogotá.

Jean Claude Bossard Serpa, padre de la víctima, habló con Noticias Caracol y confirmó hacia dónde se dirigía su hijo cuando, lamentablemente, fue interceptado por los delincuentes y en el forcejeo se desencadenó el asesinato.

Ese martes, día en el que todo ocurrió, el joven no aceptó una invitación de su padre para ir a almorzar juntos. “No, yo tengo que ir a la oficina”, fue la respuesta que le dio y por eso, posteriormente, salió rumbo a su trabajo.

Hasta ese momento la jornada avanzaba con normalidad; Jean Claude cumplió con sus labores y trabajó en unos seguros que debía entregar. Tras esto, en horas de la tarde, salió junto a algunos compañeros a un restaurante ubicado en la avenida 19, cerca de la oficina.

Allí departieron un rato juntos y, al terminar, cada uno tomó un caminar y, según su padre, se dirigía hacia la vivienda, pero todo cambió por cuenta de los delincuentes que le intentaron quitar, al parecer, una cadena.

“Él se vino para su casa, que aquí son 200 metros de la 19 y ahí fue donde lo abordaron estas personas”, contó.

En ese momento fue cuando se presentó el forcejeo, que quedó registrado en cámaras de seguridad. En los videos se ve cuando la víctima se opuso al robo y luchó por algunos segundos contra el señalado delincuente, un menor de 16 años, quien finalmente le disparó.

El padre del joven explicó que uno de los compañeros alcanzó a escuchar el disparo, por lo que corrió rápidamente, pero ya era muy tarde.

“Nosotros estábamos en un almuerzo y nos informa uno de los compañeros de él de seguros que cuando oyó el ruido y oyó todo lo que pasaba, se devolvió y ya lo encontró tirado en el piso”, manifestó.

Tras el aviso, él salió con sus allegados hacia el hospital, pero allí les dieron la mala noticia: su hijo ya había fallecido. “Yo creo que él murió rápidamente, le pegaron un tiro en el pecho”, relató.

Este viernes 5 de diciembre, Jean Claude cumpliría 30 años, pero ahora su familia lo tendrá que enterrar y darle el último adiós.

En cuanto a los delincuentes, el que manejaba la moto naranja murió después de la rápida reacción de un policía. Por su parte, el menor de 16 años, quien fue el que mató al joven, resultó herido y fue llevado a un hospital.

En las últimas horas, este adolescente fue imputado por los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y tentativa de hurto calificado. El señalado asesino aceptó los cargos y el proceso en su contra continuará.