Suscribirse

Nación

Menor que asesinó a un joven en el norte de Bogotá en medio de un atraco, aceptó cargos

El menor fue judicializado por tres de los delitos que le fueron imputados y deberá cumplir medida de internamiento preventivo.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
3 de diciembre de 2025, 10:35 p. m.
Joven asesinado en atraco en Usaquén.
Un joven barranquillero fue asesinado en un atraco en Usaquén. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Captura de pantalla)

Jean Claude Bossard tenía 29 años de edad, era de Barranquilla y se acababa de graduar en una universidad. Fue víctima de un atraco y un menor, que portaba un arma de fuego, le disparó cuando se resistió al robo. Lo asesinaron en plena vía pública y a plena luz del día, frente a decenas de personas.

Lo que ocurrió con Bossard reveló la delicada situación que vive Bogotá; la inseguridad está desbordada y nadie está a salvo, ni siquiera cuando se transita por una concurrida calle, con carros en movimiento, con la ciudad despierta. Los delincuentes se adueñaron de la ciudad y las víctimas se cuentan por centenas.

Videos de cámaras de seguridad muestran que el atraco duró menos de 30 segundos.
Videos de cámaras de seguridad muestran que el atraco duró menos de 30 segundos. | Foto: Captura de pantalla

En este caso, que dejó como víctima a Jean Claude Bossard, la reacción de un policía permitió que el delincuente que llevaba la motocicleta fuera neutralizado y otro, un menor, el que quedó en los videos de seguridad, disparando a la víctima, capturado en el mismo procedimiento.

En las últimas horas, la Fiscalía presentó ante un juez de menores al señalado asesino, que después de la imputación de cargos decidió aceptar su responsabilidad en los hechos y confirmar que fue él el responsable de dispararle a la víctima de manera indiscriminada, solo por oponer resistencia al robo.

“La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías evidencias que dan cuenta de la presunta responsabilidad de un adolescente en el homicidio de un hombre de 29 años que se resistió a un asalto, el pasado 2 de diciembre en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá”, señaló la Fiscalía.

Contexto: Identifican al joven que fue asesinado durante atraco en Bogotá: se conocen nuevos detalles de la víctima

Un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes le imputó los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; tentativa de hurto calificado, las tres conductas agravadas; y falsedad marcaria, solo el último cargo fue negado por el menor.

“El joven de 16 años, en compañía de otra persona y a bordo de una motocicleta con placas falsas, habría abordado e intimidado con arma de fuego a la víctima en vía pública del barrio Chicó Navarra con la intención de despojarla de sus pertenencias, y disparado en varias ocasiones en medio de un forcejeo”, dijo la Fiscalía.

Este fue el joven que murió en medio del atraco en Bogotá.
Este fue el joven que murió en medio del atraco en Bogotá. | Foto: API

Luego de la imputación de cargos, la Fiscalía insistió en una medida de aseguramiento de internamiento preventivo en contra del menor de edad y que el juez aceptó a partir de la evidencia recaudada que incluyó los videos de seguridad con el momento exacto del crimen. El menor claramente representa un peligro para la sociedad y tiene que estar privado de la libertad, dijo la Fiscalía.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Volcán Puracé emite nuevas emisiones de ceniza; revelan detalles de su actividad sísmica

2. Así extorsionaban a congresistas en la UNGRD: “Si no votan, no hay muros para salvar una escuela que se la iba a llevar un río”

3. Menor que asesinó a un joven en el norte de Bogotá en medio de un atraco, aceptó cargos

4. Costco demanda a la administración Trump: esto fue lo que llevó a la minorista a acudir a la justicia de EE. UU.

5. Sara Uribe soltó inesperado comentario con el que habría salpicado a Fredy Guarín: “Le creí todas las mentiras”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

menorBogotáAtraco

Noticias Destacadas

Joven asesinado en atraco en Usaquén.

Menor que asesinó a un joven en el norte de Bogotá en medio de un atraco, aceptó cargos

Redacción Semana
Atentado contra funcionario del Supernotariado de Soacha

Coordinador jurídico de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soacha sufrió intento de asesinato cerca de estación de TransMilenio

Redacción Semana
Este siniestro vial se registró en horas de la tarde de este miércoles, 3 de diciembre

Trágico accidente múltiple en Buenaventura: uno de los vehículos quedó atrapado debajo de un tractocamión. Una menor murió y hay varios heridos

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.