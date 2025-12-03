Menor que asesinó a un joven en el norte de Bogotá en medio de un atraco, aceptó cargos

Jean Claude Bossard tenía 29 años de edad, era de Barranquilla y se acababa de graduar en una universidad. Fue víctima de un atraco y un menor, que portaba un arma de fuego, le disparó cuando se resistió al robo. Lo asesinaron en plena vía pública y a plena luz del día, frente a decenas de personas.

Lo que ocurrió con Bossard reveló la delicada situación que vive Bogotá; la inseguridad está desbordada y nadie está a salvo, ni siquiera cuando se transita por una concurrida calle, con carros en movimiento, con la ciudad despierta. Los delincuentes se adueñaron de la ciudad y las víctimas se cuentan por centenas.

Videos de cámaras de seguridad muestran que el atraco duró menos de 30 segundos. | Foto: Captura de pantalla

En este caso, que dejó como víctima a Jean Claude Bossard, la reacción de un policía permitió que el delincuente que llevaba la motocicleta fuera neutralizado y otro, un menor, el que quedó en los videos de seguridad, disparando a la víctima, capturado en el mismo procedimiento.

En las últimas horas, la Fiscalía presentó ante un juez de menores al señalado asesino, que después de la imputación de cargos decidió aceptar su responsabilidad en los hechos y confirmar que fue él el responsable de dispararle a la víctima de manera indiscriminada, solo por oponer resistencia al robo.

“La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías evidencias que dan cuenta de la presunta responsabilidad de un adolescente en el homicidio de un hombre de 29 años que se resistió a un asalto, el pasado 2 de diciembre en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá”, señaló la Fiscalía.

Un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes le imputó los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; tentativa de hurto calificado, las tres conductas agravadas; y falsedad marcaria, solo el último cargo fue negado por el menor.

“El joven de 16 años, en compañía de otra persona y a bordo de una motocicleta con placas falsas, habría abordado e intimidado con arma de fuego a la víctima en vía pública del barrio Chicó Navarra con la intención de despojarla de sus pertenencias, y disparado en varias ocasiones en medio de un forcejeo”, dijo la Fiscalía.

Este fue el joven que murió en medio del atraco en Bogotá. | Foto: API