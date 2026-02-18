Reviven declaración de Gustavo Petro en medio de la tragedia por la muerte de Kevin Acosta: “Ninguna norma nos lo impide”

La muerte del menor de edad Kevin Acosta, de siete años, sigue generando impacto en varios sectores del país, caso que sería por una negligencia médica, al parecer por falta del suministro de medicamentos para atender un cuadro de hemofilia.

Sin embargo, en las redes sociales revivieron una declaración que dio el presidente de la República, Gustavo Petro, en la Casa de Nariño.

Mamá de Kevin Acosta le responde a Petro y revela la razón por la que no quiso la cirugía: “Es una gran mentira”

En ese discurso, el jefe de Estado dio directrices sobre la implementación del sistema preventivo de salud y mencionó a la Nueva EPS, entidad en la que estaba afiliado Kevin Acosta, en el régimen subsidiado: “Nosotros queremos que, en lo que permiten la ley y las normas actuales, implementemos ya el modelo en las nuevas, en las EPS que ya controlamos. Desde ya”, expresó en esa oportunidad el presidente Petro.

Y agregó: “Eso significa que la Superintendencia de Salud y la Nueva EPS comienzan a construirse un sistema preventivo de salud. Ninguna norma nos lo prohíbe. La Constitución nos lo ordena y las mismas leyes lo pretenden. Sin éxito hasta ahora, ahora hagámoslo”.

Cabe reseñar que la primera mención que hizo Petro sobre el caso de Kevin Acosta fue en el desarrollo del más reciente consejo de ministros, que se llevó a cabo en la Casa de Nariño el lunes 16 de febrero.

“¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, la familia; si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir… Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos. Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe; las mamás no nacen aprendidas, menos en los niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, dijo el jefe de Estado en esa reunión de alto nivel.

Por esa declaración, le pasaron una fuerte factura al mandatario; fue el caso del exministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien por medio de su cuenta personal de X lanzó un sablazo.

Gustavo Petro cayó en otra ‘fake news’ y, tras las críticas que recibió, eliminó el mensaje de X; esta es la historia

“Culpa de la mamá y la familia. Es la especialidad del presidente Petro: buscar culpables. Cada vez más cínico y desvergonzado”, publicó Gaviria.