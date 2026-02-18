El recientemente posesionado ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se pronunció sobre el fallecimiento de Kevin Arley Acosta, el menor de siete años que murió en los últimos días y que ha generado todo un debate porque desde el Gobierno nacional han responsabilizado a la madre por ese hecho.

Cuervo tiene una posición contraria a su colega, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al propio presidente Gustavo Petro. “El sistema de salud debe atender a todas las personas porque está en medio de la garantía del derecho a la salud, independientemente de las conductas que hayan asumido las personas con el cuidado o no de su salud, como en el caso de Kevin”, afirmó el jefe de esa cartera.

Además, dijo que “la garantía al derecho a la salud no puede estar restringida ni condicionada a comportamientos de los pacientes” y que las posibles fallas de este caso deben ser determinadas por la Superintendencia de Salud.

“El presidente le dio la orden al superintendente de Salud de que hiciera una investigación exhaustiva para establecer las responsabilidades, bien sea de la EPS, por qué se terminó o por qué se restringió la entrega del medicamento y cuáles fueron las consecuencias y las circunstancias que implicaron esto”, agregó el ministro de Justicia.

Contrario a eso, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a este caso. Sin embargo, le llovieron más críticas porque reveló parte de la historia clínica del menor para justificar que supuestamente la madre no habría querido realizarle un procedimiento médico.

En medio de un discurso público Petro leyó detalladamente lo sucedido con el menor durante el accidente que le causó la muerte. “Me mandan el documento de la no aceptación de la mamá de no realizar el tratamiento quirúrgico. Esto lo que significa es que no mentimos, no estamos tapando algo con otra cosa”, afirmó Petro. Aunque reconoció que se debe investigar más si se establecen responsabilidades ajenas a la familia.

Desde distintos sectores le han reclamado al presidente por haber revelado parte de la historia clínica del menor y por haber responsabilizado a la madre de estos hechos cuando se supo que a Kevin no le habían entregado unos medicamentos necesarios para tratar su hemofilia por parte de la Nueva EPS, que está intervenida por el Gobierno.

“La historia clínica es un documento protegido por la reserva legal. Revelarla no es una decisión política, es una vulneración del derecho a la intimidad. ¿Quién asesora jurídicamente a Petro?“, cuestionó el exministro de Justicia Wilson Ruiz.