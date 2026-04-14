Procuraduría asume la investigación que abrió el Inpec por parranda con Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí

La Procuraduría General de la Nación acaba de asumir la investigación que abrió el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por el escándalo que protagonizaron los capos que permanecen en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Itagüí, en Antioquia, luego de que organizaron una parranda con el artista vallenato Nelson Velásquez.

Desde la cuenta de X de la Procuraduría informaron: “Asumió, en ejercicio del poder preferente, el proceso disciplinario por presuntas irregularidades en la Cárcel La Paz de Itagüí (Antioquia). La decisión busca garantizar el debido proceso y evitar duplicidades en la investigación.”.

La decisión se conoció justo después de la visita que realizó la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia el pasado 9 de abril, a uno de los pabellones del centro de reclusión, a donde habrían llegado las personas no autorizadas para asistir a una celebración el día anterior.

Durante la visita a la cárcel de alta y media seguridad La Paz de Itagüí, el ente de control ordenó remitir de manera inmediata el expediente para hacerse cargo de la investigación, garantizando el debido proceso y evitando duplicidades disciplinarias.

Desde videojuegos hasta neveras: los insólitos hallazgos en la cárcel donde Nelson Velásquez participó en parranda

Hace tan solo dos días el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) anunció que abrió la investigación disciplinaria contra once funcionarios por las presuntas irregularidades detectadas en medio del caso que destapó una fiesta dentro del penal.

Para esos días, un grupo de operaciones especiales del Inpec realizó un operativo sorpresa a ese centro penitenciario, hallando en su interior neveras, consolas de videojuegos, ollas freidoras, estufas y una serie de lujos que se supone están prohibidos al interior de esos espacios.

Sin embargo, esa operación permitió la investigación contra diez dragoneantes y un teniente que ahora deberán responder en la Procuraduría por estos hechos que han generado indignación y polémica en todo el país.

Lo más grave del caso es que dicha fiesta se habría realizado en el pabellón donde permanecen los capos de bandas criminales de Medellín que negocian la paz con el Gobierno Petro a través de la mesa urbana. La Fiscalía también estaría tratando de determinar si existió algún tipo de delito para judicializar penalmente a los responsables de este episodio.