Escándalo: los capos de Medellín, presos en la cárcel de Itagüí, pagaron una millonaria parranda vallenata

SEMANA estableció que los capos de Medellín que negocian la paz total, agrupados en la cárcel de La Paz de Itagüí, costearon un millonario concierto con un reconocido artista del género vallenato este miércoles. Además de esta irregularidad, se conocieron beneficios que el “alto gobierno” les daría a los criminales por estar sentados en la mesa de diálogo.

La información fue confirmada por fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec): “Entró Nelson Velásquez este miércoles, estuvo en el patio 1, donde están algunos de los integrantes de la paz urbana. Es un beneficio que se les dio por orden de arriba, no podemos hacer nada contra eso”, reveló uno de los funcionarios públicos.

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La denuncia también fue hecha por la exfiscal de Medellín y actual concejal del Centro Democrático, Claudia Carrasquilla: “¿Rumba desde la mañana con Nelson Velásquez? En este país, ya nada sorprende, pero sí indigna. ¿Qué estarán celebrando en una cárcel de máxima seguridad que no sabemos? Mientras los ciudadanos viven con miedo, los criminales parecen estar de fiesta. ¿Quién manda realmente?“.

Al parecer, la rumba vallenata fue pagada por los líderes de las estructuras criminales y tomó por sorpresa a las directivas del Inpec. Fuentes de esa entidad informaron a SEMANA que este jueves se abrirá una investigación para esclarecer los hechos y se presentarán las denuncias ante las autoridades competentes, así tengan alcance penal y disciplinario.

Cárcel de Itagüí. Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

No solo eso. Los capos del Valle de Aburrá tienen un beneficio exclusivo, aparentemente, por orden del Gobierno nacional: “Tienen visitas todos los miércoles. Pueden entrar, máximo, tres personas. Además de eso, que no es común en el país, pueden tener visitas los sábados, para hombres, y los domingos, para mujeres, también, como máximo, tres por cada recluso”, dijo un funcionario del Inpec bajo reserva a esta revista.

SEMANA contactó a las directivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para conocer su posición frente a los escandalosos hechos, pero no hubo respuesta oficial hasta la publicación de este artículo.

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Esto se suma a los lujos que tienen los delincuentes. Tal como se ha documentado, ellos han modificado las celdas en habitaciones de lujo con colchones ortopédicos, cajonería y usan elementos prohibidos por la ley, como bebidas embriagantes y alimentos de alto costo.