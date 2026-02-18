CONFIDENCIALES

“Kevin es el tema de dolor y reflexión en las familias de Colombia”: Álvaro Uribe Vélez

El expresidente ha publicado varios mensajes sobre el caso del niño de siete años que falleció, tras dos meses en que no recibió su medicamento.

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 7:07 a. m.
Álvaro Uribe manifestó su dolor por la muerte de Kevin Arley.
La muerte de Kevin Arley Acosta generó profundo dolor en Colombia. El niño de 7 años sufría de hemofilia y desde diciembre no recibía el medicamento que necesitaba por parte de la Nueva EPS.

El caso ha provocado una ola de indignación, además, por la respuesta del gobierno sobre la muerte del menor. El presidente Petro ha intentado trasladar la responsabilidad de su fallecimiento a su madre.

“No quiero profundizar, aún falta la autopsia y no se puede hablar oficialmente sin la autopsia; que efectivamente hubo un accidente en bicicleta y que hubo un periodo de tratamiento de hemofilia con un medicamento que se entregó en Pitalito, Huila, el Gobierno lo pagó“, dijo este martes en la noche.

El lunes, el primer mandatario, en el consejo de ministros, había dicho también: “¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, la familia; si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir… Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos. Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe; las mamás no nacen aprendidas, menos en los niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”.

El expresidente Álvaro Uribe reaccionó en su cuenta de X: “Han preferido la destrucción politiquera de la salud que la protección de la ciudadanía y de los niños”, afirmó el líder del Centro Democrático.

En otro mensaje agregó: “Kevin es el tema de dolor y reflexión en las familias de Colombia”.

