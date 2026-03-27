Confidenciales

Paloma Valencia se refirió a la foto de Juan Daniel Oviedo con Alejandro Gaviria y aclaró si lo recibiría en su campaña

La imagen generó revuelo pues el exministro hizo parte del gobierno de Gustavo Petro, aunque hoy se ha convertido en uno de sus principales críticos.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
27 de marzo de 2026, 9:06 a. m.
Paloma Valencia habló de Juan Daniel Oviedo y Alejandro Gaviria.
Paloma Valencia habló de Juan Daniel Oviedo y Alejandro Gaviria. Foto: SEMANA / API

La candidata presidencial Paloma Valencia se refirió al encuentro que tuvieron en los últimos días su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, y el exministro de Educación Alejandro Gaviria.

Reconoció que todos son bienvenidos en su campaña, incluso los petristas arrepentidos. “Como todos los petristas arrepentidos de este país, bienvenidos todos los colombianos [...]; esta es la campaña donde lo que queremos es sumar a los colombianos para que podamos construir una Colombia más grande”, afirmó Valencia en Noticias Caracol.

La candidata de la Gran Consulta por Colombia agregó que “las heridas, la violencia y todo lo que está pasando en el país ha logrado que todos nos sintamos divididos y, aparte, sin posibilidades de construir hacia adelante”.

Por eso, dijo que se deben congregar distintos sectores para escribir el país que quiere sacar adelante. “El futuro de Colombia es como una hoja en blanco y yo invito a los colombianos de todas las procedencias políticas, incluso a los que no les gusta la política, a los petristas, a que escribamos esa hoja del futuro de Colombia como la Colombia que nos merecemos, porque sí se puede”, mencionó la candidata.

Confidenciales

Así será la vacancia judicial de juzgados y tribunales durante la Semana Santa

Confidenciales

Desde la junta directiva nacional de la USO aclaran que posible huelga contra Ricardo Roa no fue una decisión “institucional”

Confidenciales

Westcol le discute a Petro que la gente debería poder matar a un ladrón que entre a robar a la casa

Confidenciales

Estos fueron los regalos que se intercambiaron Petro y WestCol: “Yo sé hacer otra cosa con los porros”

Gente

Escándalo: la presentadora Cristina Hurtado confesó que hizo “trampa” en un concurso de televisión

Confidenciales

Gustavo Petro estará en ‘stream’ con Westcol esta noche desde la Casa de Nariño

Confidenciales

Francisco Barbosa se despacha contra Petro: “A tres meses de salir de la presidencia, su futuro es turbio”

Política

“Paloma vs. petrocepedismo”: el comparativo que hizo el expresidente Álvaro Uribe y las alertas que generó para las elecciones

Política

Abelardo de la Espriella descarta alianzas antes de la primera vuelta: “Derrotaré a Paloma Valencia”

Política

Claudia López recibirá millonaria cifra de dinero por reposición de votos: más del doble que Paloma Valencia