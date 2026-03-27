Paloma Valencia se refirió a la foto de Juan Daniel Oviedo con Alejandro Gaviria y aclaró si lo recibiría en su campaña

La candidata presidencial Paloma Valencia se refirió al encuentro que tuvieron en los últimos días su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, y el exministro de Educación Alejandro Gaviria.

Reconoció que todos son bienvenidos en su campaña, incluso los petristas arrepentidos. “Como todos los petristas arrepentidos de este país, bienvenidos todos los colombianos [...]; esta es la campaña donde lo que queremos es sumar a los colombianos para que podamos construir una Colombia más grande”, afirmó Valencia en Noticias Caracol.

La candidata de la Gran Consulta por Colombia agregó que “las heridas, la violencia y todo lo que está pasando en el país ha logrado que todos nos sintamos divididos y, aparte, sin posibilidades de construir hacia adelante”.

Por eso, dijo que se deben congregar distintos sectores para escribir el país que quiere sacar adelante. “El futuro de Colombia es como una hoja en blanco y yo invito a los colombianos de todas las procedencias políticas, incluso a los que no les gusta la política, a los petristas, a que escribamos esa hoja del futuro de Colombia como la Colombia que nos merecemos, porque sí se puede”, mencionó la candidata.