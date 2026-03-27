El Consejo Superior de la Judicatura fijó el cronograma de vacancia judicial para los juzgados y tribunales los días de Semana Santa.

Con contadas excepciones, la mayoría de los despachos judiciales del país no prestarán sus servicios la próxima semana.

La vacancia judicial comenzará este sábado 28 de marzo y se extenderá hasta el domingo 5 de abril.

Los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad laborarán los días 30 y 31 de marzo, así como el 1 de abril.

Sala de audiencias de los Tribunales de Cundinamarca y Bogotá. Foto: Guillermo Torres / Semana

Igualmente, los juzgados penales con función de control de garantías, los juzgados promiscuos con control de garantías y los centros de servicios prestarán el servicio durante los turnos establecidos a lo largo de la semana.

El lunes 6 de abril se reanudarán todos los servicios en los despachos judiciales en el país.