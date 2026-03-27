El Consejo Superior de la Judicatura fijó el cronograma de vacancia judicial para los juzgados y tribunales los días de Semana Santa.
Con contadas excepciones, la mayoría de los despachos judiciales del país no prestarán sus servicios la próxima semana.
📣 ¡Atención!— Rama Judicial (@judicaturacsj) March 27, 2026
Se informa a la ciudadanía en general que la #VacanciaJudicial por concepto de #SemanaSanta será del 28 de marzo al 5 de abril de 2026.⚖️
🗓️Retomaremos actividades el lunes 6 de abril.
🔍¡Consulta las excepciones vigentes! ⬇️⬇️ pic.twitter.com/kHZIBAlVo0
La vacancia judicial comenzará este sábado 28 de marzo y se extenderá hasta el domingo 5 de abril.
Los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad laborarán los días 30 y 31 de marzo, así como el 1 de abril.
Igualmente, los juzgados penales con función de control de garantías, los juzgados promiscuos con control de garantías y los centros de servicios prestarán el servicio durante los turnos establecidos a lo largo de la semana.
El lunes 6 de abril se reanudarán todos los servicios en los despachos judiciales en el país.