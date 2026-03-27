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Desde la junta directiva nacional de la USO aclaran que posible huelga contra Ricardo Roa no fue una decisión “institucional”

Uno de los miembros se desmarcó de ese llamado y alertó lo que podría pasar con la salida de Roa.

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Redacción Semana
27 de marzo de 2026, 9:13 a. m.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Colprensa

Desde el sindicato de la USO hablaron en las últimas horas de la posibilidad de instaurar una huelga en Ecopetrol si su presidente, Ricardo Roa, se mantiene en ese cargo, luego de que la Fiscalía lo imputó por presunto tráfico de influencias.

Ariel Corzo, miembro de la junta directiva nacional de la USO, aclaró que ese llamado no habría sido una decisión “institucional” de todo el sindicato, sino que se trataría de una posibilidad que lanzó un sector de ellos, liderado por el presidente de la USO, que estaría respaldando la candidatura de Roy Barreras.

“No es una decisión que se haya tomado en instancias institucionales. Vienen defendiendo el fracking por encima de las decisiones de la máxima organización de la autoridad sindical”, aseguró Corzo.

Por eso, el sindicalista pidió que se actúe con prudencia y se evalúe la continuidad de Roa en el cargo pues se correría el riesgo de una posible intervención de las agencias federales de Estados Unidos por el caso de Roa, lo que podría generar pánico económico y afectar a la empresa. En consecuencia, pidió que la junta directiva de Ecopetrol actúe con la independencia que necesita.

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“Debemos seguir defendiendo a Ecopetrol de las políticas de privatización, defender los derechos convencionales en la próxima negociación colectiva con la empresa, exigir la unidad de empresa y la aplicación de la convención USO-Ecopetrol”, dijo el líder sindical.