La USO se suma a la candidatura de Roy Barreras: “Capaz de unir a sectores progresistas, liberales y de centro-izquierda”

La carrera por la presidencia suma un nuevo capítulo. En la noche del miércoles 18 de febrero, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) anunció que respalda la candidatura de Roy Barreras, considerándolo la figura capaz de unir a sectores progresistas, liberales y de centroizquierda.

“En este contexto, la USO, de manera institucional y mayoritaria, considera que el candidato Roy Barreras representa los intereses de nuestros afiliados y afiliadas, por lo cual se adhiere a su candidatura en la consulta del Frente Amplio por la Vida este próximo 8 de marzo. Roy Barreras encarna la posibilidad de unidad de los sectores alternativos, progresistas, de centro, liberales y de izquierda democrática para dar continuidad al proyecto de cambio”, destaca el comunicado.

En otro aparte del comunicado, la unión sindical destaca que el país no puede seguir cediendo en materia de autosuficiencia energética, por lo cual indica que el nuevo gobierno que tome las riendas del país debe iniciar un plan serio para recuperar sus capacidades de producción de petróleo, especialmente de gas, mientras avanza de manera simultánea en la construcción de infraestructura para la generación de energías renovables no convencionales.

“Consideramos que Colombia requiere un nuevo enfoque frente al actualmente planteado por el presidente Gustavo Petro. Coincidimos en que el país debe avanzar en energías renovables como un proceso de adición energética, pero sin abandonar ni marchitar la producción petrolera y de gas, porque el mundo seguirá demandando hidrocarburos y en nuestro caso será necesario y estratégico contar con estas fuentes de energía”, señala la USO.

¿Qué le propone la USO al nuevo gobierno?

Orientar a Ecopetrol a priorizar sus inversiones en Colombia, focalizando esfuerzos en exploración, producción y refinación.

Permitir la asignación de nuevos bloques para exploración de hidrocarburos.

Agilizar los trámites de licenciamiento ambiental y resolver, con base en evidencia científica, la conveniencia de desarrollar los Yacimientos No Convencionales (YNC) como solución de alta materialidad estructural para el abastecimiento de la demanda de refinados y de gas natural, por medio de la ejecución de los pilotos de investigación experimental en el Magdalena Medio.

Junto a esto, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) puntualiza que Barreras se comprometió con los miembros de la unión con el objetivo de reformular las políticas energéticas de la nación.

“Roy Barreras se compromete con los trabajadores y trabajadoras del petróleo y el gas y con las bases de la USO a reformular las políticas energéticas del país con fundamento en la autosuficiencia, la seguridad y la soberanía energética, mediante una construcción colectiva con los distintos grupos de interés, incluida la Transición Energética Justa bajo criterios de planificación, participación y realidades objetivas del país, de modo que esta sea viable, sustentable, ordenada y realizable”, puntualiza la USO.