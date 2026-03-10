Política

La hora de los vicepresidenciales: así se avanzan las campañas a pocas horas de cerrar inscripciones para la primera vuelta

Las campañas presidenciales deciden cómo modificar a sus candidatos a la Vicepresidencia.

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 8:31 a. m.
Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Roy Barreras.
Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Roy Barreras. Foto: Semana.

Este viernes, 13 de marzo, vence el plazo para las inscripciones de los candidatos presidenciales con sus respectivas fórmulas vicepresidenciales. Los dos punteros en las encuestas revelaron los nombres de sus acompañantes y en las otras campañas hay movimientos de última hora para aclarar el panorama electoral.

Iván Cepeda se decantó por Aida Quilcué, reconocida líder indígena del Cauca y senadora de la República. “Me siento honrado de anunciarle al país esta decisión, puesto que el Cric y Aida representan lo mejor de las tradiciones de la resistencia, la lucha social, la construcción de un país justo y democrático”.

Mientras que Abelardo de la Espriella optó por José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque y rector de la Universidad EIA: “Colombia necesita un liderazgo fuerte y decidido que construya consensos en las diferencias, y un gobierno pulcro, experto, académico e impoluto”.

Paloma Valencia tiene la mirada puesta sobre Juan Daniel Oviedo para que la acompañe en el tarjetón a raíz de su destacada votación en la Gran Consulta por Colombia, pero la decisión no se ha tomado. El anuncio, a más tardar, se dará el 13 de marzo a las 4:00 de la tarde en las instalaciones de la Registraduría.

Roy Barreras, el ganador del Frente por la Vida, dará la noticia el viernes. Así lo informó en un video que divulgó en su cuenta de X: “El viernes voy a destapar mi carta vicepresidencial. La fórmula, la mía, sí le dará tranquilidad y unidad al país”. Al parecer, no será Daniel Quintero, que ocupó el segundo puesto en la consulta.

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y ganadora de la consulta de las Soluciones, no ha dado pistas sobre quién será su fórmula a la Vicepresidencia. Su última manifestación pública fue la siguiente: “Gracias, Colombia. Dos ciudadanos lideramos esta lucha para que junto a miles de colombianos lográramos derrotar a la corrupción”.